Ważna inicjatywa w polskiej piłce ręcznej

-To niezwykle ważna inicjatywa, która przypomina, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wartości jak uczciwość i fair play. Jako Związek Piłki Ręcznej w Polsce w pełni utożsamiamy się z ideą kampanii i chcemy, by była obecna w każdej hali, na każdym poziomie rozgrywek - od dziecięcych drużyn po reprezentację narodową - mówi Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W piłce ręcznej od zawsze podkreślamy, jak istotne jest, aby walczyć do końca, ale zawsze z poszanowaniem przeciwnika. Mam nadzieję, że to przesłanie jeszcze bardziej zjednoczy całe środowisko polskiej piłki ręcznej - dodaje Szmal.

Kampania "Szacunek do Samego Końca" promuje uniwersalne, ponadczasowe wartości, które znajdują zastosowanie nie tylko w świecie sportu, lecz także w codziennym życiu. Poprzez tę inicjatywę środowisko piłki ręcznej chce dać wyraźny sygnał, że szacunek, równość i zasady fair play są nieodzownym elementem każdej rywalizacji - od parkietów ligowych po codzienne wybory poza halą sportową.