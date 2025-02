Czego dowiedział się pan nowego o polskiej piłce ręcznej w ciągu kilku miesięcy pracy jako prezes?

Stan polskiej piłki ręcznej był i jest mi znany. Wiem, jak wyglądają kadry seniorskie oraz młodzieżowe. Jeszcze przed wyborami zapowiadałem, że musimy stawiać na dzieci i młodzież, bo trzeba odbudować piłkę ręczną. To są główne cele, które się nie zmieniły. Przede mną oraz zarządem dużo pracy.

Czekam na spotkanie z ministrem sportu. Chcemy przedstawić wizję rozwoju dyscypliny. Jeżeli ministerstwo ją zaakceptuje, to będzie zmiana duża, ale konieczna Sławomir Szmal

Rozmawiał pan już z ministrem Sławomirem Nitrasem?

Czekam na termin spotkania, prawdopodobnie dojdzie do niego w tym tygodniu. Chcemy przedstawić wizję rozwoju dyscypliny. Jeżeli ministerstwo ją zaakceptuje, to będzie zmiana duża, ale konieczna. Chcemy pójść w kierunku klubów, gdzie odbywa się szkolenie, oraz poszerzyć rozgrywki, bo należy zwiększyć liczbę dzieci i młodzieży uprawiających piłkę ręczną. Trzeba się również skupić na tych wybitnych, jeśli chodzi o ich drogę do pierwszej reprezentacji. Mamy więc dwa cele: długo- i krótkoterminowy.

Jaka jest finansowa sytuacja ZPRP?

Stabilna. Podpisaliśmy właśnie umowę z Orlenem, która ukierunkowana jest również na rozwój dyscypliny, na młodzież. To duży pozytyw. Musimy też pamiętać, że mamy przed sobą w tym roku organizację młodzieżowych mistrzostw świata. To największe takie wydarzenie w historii ZPRP, więc towarzyszy mu ogrom obowiązków.

Takie mistrzostwa mogą się zbilansować czy musicie do nich dołożyć?

Zbilansowanie jej jest raczej niemożliwe. Koszty są bardzo duże. To impreza młodzieżowa, ale już z udziałem zawodowców. Mam nadzieję, że reprezentacja zajmie miejsce lepsze niż 25. Życzyłbym sobie awansu do „ósemki”, ale wiem, że to będzie bardzo trudne. Zależy mi ponadto, aby na halach pojawiły się dzieci oraz młodzież ze szkół, nie tylko powiązanych z piłką ręczną. To ważne dla rozwoju dyscypliny.