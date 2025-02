To był drugi z rzędu turniej, na którym nie mieliśmy leworęcznego zawodnika na rozegraniu. Jak to naprawić?

Mamy trzech chłopaków w reprezentacji młodzieżowej. Nawet, jeśli zaboli, będą musieli grać i zdobywać doświadczenie. Dochodzi do tego Andrzej Widomski, który na długo przed mistrzostwami był w moim planie numerem jeden, ale w momencie, gdy musiałem wybrać skład, był w słabszej dyspozycji.

Kto może być liderem tej drużyny?

Mamy jednego niekwestionowanego lidera, to Arek Moryto. Nie zagrał dobrego turnieju, on to wie, rozmawialiśmy o tym. Jednak to, co robi i jak robi oraz jaki ma wpływ na zespół, czyni go liderem. Potrzebujemy więcej takich ludzi.

Jest ktoś jeszcze, kto zdradza takie predyspozycje?

Myślę, że potrzeba kilku meczów o stawkę, gdzie będzie trudno i wygramy, aby liderów wykreować. To mógł być mecz z Niemcami na tych mistrzostwach, bo pokonanie takiego rywala na takiej imprezie całkowicie zmienia oblicze zespołu. Może więc uda się przy okazji meczów eliminacyjnych z Portugalią i tam pokaże się nowy lider?

Oglądając inne reprezentacje dostrzegł pan coś, co może wykorzystać w pracy z naszym zespołem?

Musimy dostosowywać taktykę do tego, co mamy. Rozwiązań jest bardzo dużo, bo cały świat gra to samo. Połowę akcji, jakie pokazywali Chorwaci w finale z Duńczykami, też trenujemy. Najważniejsze pozostaje jednak wykonanie.

Chciałby pan po takim turnieju coś przekazać kibicom?

Żeby wierzyli w drużynę, bo - mimo przekazu – zrobiliśmy duży postęp. Zabrakło jednej bramki, jednego gwizdka, jednego błędu technicznego mniej i bylibyśmy w innym miejscu. Popatrzcie na to, jak ci zawodnicy grają, jak walczą i dajcie czas. Dajcie nam czas, aby popracować, wychować kilku młodych i nadrobić to, czego nie było przez lata.