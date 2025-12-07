Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Koniec polskich marzeń o medalu

Aktualizacja: 07.12.2025 08:54 Publikacja: 07.12.2025 07:19
Polka Monika Kobylińska (C) oraz Kelly Dulfer (P) i Romee Maarschalkerweerd (L) z Holandii podczas meczu grupy 3. mistrzostw świata piłkarek ręcznych
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Tak się złożyło, że mecz o wszystko nasza reprezentacja musiała zagrać z jedną z najlepszych drużyn na świecie, w dodatku z gospodyniami turnieju. Holenderki w ostatnich dziesięciu latach trzy razy stawały na podium mundiali, zdobywając nawet złoto w 2019 r. Najlepszą zawodniczką tamtego turnieju została Estavana Polman, a Lois Abbingh zdobyła wtedy najwięcej bramek.
Obie mają po 33 lata, rok młodsza jest kolejna gwiazda Angela Malestein, a w klubie pań po „30” są też Kelly Dulfer i Kelly Vollebregt. Wszystkie powoli będą schodzić ze sceny i może to dla nich ostatnia szansa na odniesienie wielkiego sukcesu. W ostatnich pięciu latach zespół przechodził lekki kryzys, o czym może świadczyć fakt, że prowadziło go w tym czasie ośmiu trenerów.
Holenderska federacja wszystko starannie przygotowała. Nie tylko zatrudniła uznanego trenera Henrika Signella, który wcześniej prowadził m.in. kadrę Szwecji i Korei Południowej. Terminarz też został przemyślany, bo gospodynie mają czas się rozpędzić i najtrudniejszy mecz z Francją zagrają w ostatniej kolejce drugiej rundy.
Czytaj więcej
Drugą część mistrzostw świata polskie piłkarki ręczne zaczęły od zwycięstwa nad Argentyną 28:25....
Spotkanie z Polską było dla nich idealnym przetarciem. Początek meczu wskazywał jednak, że obie drużyny są zdenerwowane. Przez kilka minut na tablicy widniał wynik 1:0 dla Holandii, a kolejne akcje kończyły się stratami. Pierwsze emocje opanowały jednak faworytki, wychodząc na kilkubramkowe prowadzenie.
Nasze zawodniczki miały problemy w ataku, bo rywalki wychodziły do nich bardzo wysoko, a Polki, zamiast rozbijać obronę podaniami, zaczynały grać indywidualnie, na co zwracał uwagę Arne Senstad. Słabo radziły sobie też w obronie, gdzie brakowało współpracy.
Pozytywnie wyróżniały się Karolina Kochaniak i Katarzyna Cygan, które zdobywały gole w trudnych sytuacjach. To było jednak za mało, żeby zagrozić Holenderkom, które spokojnie powiększały przewagę.
Po przerwie przez chwilę wydawało się, że może coś drgnie, bo ofensywa rywalek się zacięła. Spory udział miała w tym Barbara Zima, która zmieniła w bramce Adriannę Płaczek. Rezerwowa bramkarka broniła rzutów ze skrzydła i z drugiej linii, a jej koleżanki przechwyciły kilka podań.
Czytaj więcej
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet po latach posuchy zaczyna budzić nadzieje kibiców na...
Nie udawało się jednak zmniejszyć przewagi, bo po drugiej stronie boiska rewelacyjnie broniła Yara ten Holte. Kilka minut przed końcem spotkania stało się jasne, że Holenderki nie wypuszczą zwycięstwa i kibice, którzy wypełnili trybuny, zaczęli świętować.
Polkom nie można odmówić ambicji, woli walki, a nawet wysokich umiejętności indywidualnych, które pokazały w kilku akcjach. To jednak nie wystarczy, żeby grać o medale mistrzostw świata.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Drugą część mistrzostw świata polskie piłkarki ręczne zaczęły od zwycięstwa nad Argentyną 28:25. Długo trzeba by...
Pierwsza połowa dawała kibicom nadzieję na to, że polskie piłkarki ręczne zdołają sprawić sensację i zatrzymać m...
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet po latach posuchy zaczyna budzić nadzieje kibiców na dobre występy....
Polskie piłkarki ręczne zaczęły mistrzostwa świata od wygranej z Chinkami 36:20 i już po pierwszym meczu są prak...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Superliga sp. z o.o. we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem "Szacunek...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas