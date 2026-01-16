Aktualizacja: 17.01.2026 01:05 Publikacja: 16.01.2026 22:42
Maciej Gębala oraz Gergo Fazekas i Adrian Sipos z Węgier
Foto: PAP/Adam Warżawa
Przed startem turnieju prezes ZPRP Sławomir Szmal powiedział „Rz”, że wie, na co stać naszą drużynę i sukcesem będzie już wyjście z grupy. To była bardzo realna ocena sił naszej drużyny po latach kryzysu i słabych wyników.
Mistrzostwa Europy to z kolei bardzo trudny turniej, bo do kolejnej fazy awansują tylko dwie drużyny, a silnych reprezentacji na Starym Kontynencie nie brakuje. Węgrzy i Islandczycy może nie są potęgami, ale na pewno są mocniejsi od biało-czerwonych, a żeby grać dalej, trzeba by pokonać jeden z tych zespołów, a do tego obowiązkowo wygrać jeszcze z Włochami.
Czytaj więcej
Polscy piłkarze ręczni już 2 stycznia zaczynają zgrupowanie w Cetniewie przed mistrzostwami Europ...
Teoretycznie to nasi piątkowi rywale byli tą ekipą, z którą można było łatwiej nawiązać walkę, bo zdarzają im się chwile przestojów i dekoncentracji. Tak było i w tym meczu. Polacy grali uważnie i sprytnie w obronie i kilka razy potrafili wymusić straty Węgrów, ale co z tego, skoro tych prezentów nie potrafili wykorzystać i nie zdobywali bramek nawet w sytuacjach sam na sam.
Właśnie skuteczność nie pozwoliła wygrać drużynie Joty Gonzaleza z Węgrami. Polacy zaczęli bardzo dobrze, od bramek Marka Widomskiego i Macieja Gębali, ale potem zatrzymali się w ataku i na kolejne gole musieli czekać kilka minut. Pudłowali w tym czasie Michał Olejniczak i Mikołaj Czapliński, a kolejne świetne interwencje zapisywał sobie w statystykach Kristof Palasics. Polakom nie udawało się zdobyć bramek nawet z rzutów karnych. W pierwszej połowie pomylił się Czapliński, w drugiej Michał Daszek.
Węgrzy szybko zbudowali sobie pięciobramkową przewagę i umiejętnie jej bronili. Nasi zawodnicy byli w stanie zbliżyć się co najwyżej na trzy bramki, bo zaraz potem zaliczali kolejną nieskuteczną akcję albo tracili gola po kontrataku. Nie pomógł nawet świetny w bramce Miłosz Wałach, który zmienił kontuzjowanego Jakuba Skrzyniarza i zaliczył kilka efektownych interwencji.
Czytaj więcej
Jota Gonzalez został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski i przekonuje, że drużyna, która zaj...
Trener Gonzalez szukał najlepszego ustawienia. Mecz na bokach rozegrania zaczęli Widomski i Olejniczak, a w drugiej połowie grali tam Ariel Pietrasik z Michałem Daszkiem. Nieskutecznego Czaplińskiego zmienił Marek Marciniak. Nie zmieniło się tylko jedno: wiele rzutów reprezentantów Polski trafiało prosto w Palasicsa, a podań – w trybuny.
Na plus naszej drużynie na pewno należy zapisać waleczność i uważną grę w obronie. Cieszy też powrót do gry po trzech latach Tomasza Gębali, który nie tylko szarpał się pod własną bramką, ale zdobył też kilka bramek. Z dobrej strony pokazał się Pietrasik, który nie tylko potrafi mocno rzucać, ale też dobrze podać. Co z tego, skoro koledzy nie potrafili tego wykorzystać, bo Arkadiusz Moryto nie złapał piłki, a Marciniak trafił w poprzeczkę.
Polacy muszą się szybko otrząsnąć po tej bolesnej lekcji, spróbować wyrzucić z głowy złe momenty, a powtórzyć te dobre. Już w niedzielę o 18:00 zmierzą się z Włochami, którzy ulegli Islandczykom 26:39. Ten mecz muszą koniecznie wygrać.
Transmisje z Mistrzostw Europy w TVP Sport i Eurosporcie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stawiamy przed tą drużyną realne cele, a takim według nas będzie zajęcie miejsca 13.–16. – mówi „Rzeczpospolitej...
Polscy piłkarze ręczni już 2 stycznia zaczynają zgrupowanie w Cetniewie przed mistrzostwami Europy. Do kadry wró...
Po zaciętej walce reprezentacja Polski wygrała z Austrią 35:30 i zajęła w mistrzostwach świata miejsce 11., najl...
Polki walczyły, robiły wszystko, co mogły, ale na Holenderki to nie wystarczyło. Porażka 22:33 oznacza, że nasze...
Drugą część mistrzostw świata polskie piłkarki ręczne zaczęły od zwycięstwa nad Argentyną 28:25. Długo trzeba by...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas