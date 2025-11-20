Reklama
Polska pisze historię na mundialu w futsalu kobiet. Pierwszy mecz w piątek

Meczem z gospodarzem, Filipinami, reprezentacja Polski rozpocznie w piątek rywalizację na mistrzostwach świata w futsalu kobiet. Walczyć będzie nie tylko o medale.

Publikacja: 20.11.2025 14:26

Futsalistki reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Portugalią w Sosnowcu, we wrześniu br.

Futsalistki reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Portugalią w Sosnowcu, we wrześniu br.

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Jakub Mikulski

Pierwsze mistrzostwa świata mężczyzn rozegrano w 1989 r. Kobiety na swój mundial musiały czekać dodatkowe 36 lat i to pomimo faktu, że FIFA już od dawna mocniej stawia na piłkę kobiet, a damskie czempionaty miały o wiele mniej popularne dyscypliny niż futsal. Patrząc na liczbę drużyn, klasyfikowanych w światowych rankingach, futsal jest trzecim lub czwartym najpopularniejszym sportem drużynowym – po piłce nożnej, koszykówce, a według części wyliczeń także piłce ręcznej. W tyle pozostaje nawet siatkówka. 

Wśród szesnastu najlepszych drużyn świata, które zagrają na mistrzostwach świata, znalazła się Polska. O awans nie było łatwo – Europa miała tylko cztery miejsca. Dwa „w ciemno” można było rezerwować dla Hiszpanii i Portugalii, które rządzą na Starym Kontynencie i od lat przegrywają praktycznie tylko ze sobą. Pewniakiem wydawała się też reprezentacja Włoch, choć paradoksalnie nigdy nie zakwalifikowała się dotąd na mistrzostwa Europy, rozgrywane od 2019 r. w kadłubkowym, czterodrużynowym składzie. 

Mistrzostwa świata w futsalu kobiet po raz pierwszy. O co grają Polki

Awans Polski ułatwiło, oczywiście, wykluczenie Rosji, ale przede wszystkim sensacyjne odpadnięcie solidnej dotąd Ukrainy już na pierwszym etapie europejskich eliminacji. Ukrainki w grupie okazały się słabsze od Francuzek. W finałowym turnieju kwalifikacyjnym Polska z Francją bez problemów wygrała, Hiszpanii „planowo” uległa, a promocję na mundial zapewnił wyszarpany w ostatnich sekundach remis z Finlandią. Biało-Czerwone miały w tym meczu przygniatającą przewagę, ale przy zawodzącej skuteczności wybuch radości przyniósł dopiero „złoty gol” Agaty Bały na 17 sekund przed końcową syreną. 

– Przeszłyśmy od całkowitego załamania do czystej radości w kilka sekund. W skrócie: to była czysta euforia i ogromne szczęście dla nas wszystkich – opowiadała w rozmowie z serwisem fifa.com Klaudia Kubaszek, pierwsza Polka grająca w lidze włoskiej. – Było dużo wspólnego śpiewania i tańczenia, a sztab szkoleniowy skończył w basenie – cieszyła się. 

Biało-Czerwone klasyfikowane są w rankingu FIFA na 14. pozycji. Ich ambicje sięgają jednak wyżej, bo wprost mówią, że celem na mundialu jest co najmniej wyjście z grupy. Za rywali będą miały Argentynę – drugą najsilniejszą reprezentację w Ameryce Południowej, po Brazylii, Maroko – z którym w tym roku wygrały już dwa razy w meczach sparingowych oraz gospodarza, Filipiny – niewiadomą, po której nikt nie spodziewa się jednak zbyt wiele. Cel nie wydaje się więc wygórowany. 

Czytaj więcej

Frekwencyjny rekord na meczu Ligi Mistrzów w Gliwicach
futsal
Frekwencyjny rekord na meczu Ligi Mistrzów w Gliwicach

Polki grają jednak o coś więcej, niż tylko medale. – Ekstraliga Futsalu Kobiet mocno rozwinęła się w ostatnich latach, na halową piłkę stawia coraz więcej zawodniczek, ale nic tak nie ciągnie popularności dyscypliny, jak sukces reprezentacji – przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Grzegorz Morkis, przewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej w Polskim Związku Piłki Nożnej. – Dlatego liczymy, że turniej w Manili będzie pod tym względem kamieniem milowym – dodaje. 

Mistrzostwa świata w futsalu kobiet Filipiny 2025. Gdzie oglądać?

W zwiększeniu popularności pomóc powinny też transmisje na antenie TVP Sport. W programie publicznego nadawcy znalazły się wszystkie mecze futsalistek trenera Wojciecha Weissa oraz pierwszy mecz turnieju, w „polskiej” grupie: Maroko – Argentyna. TVP pokaże też niemal całą fazę pucharową. 

Mistrzostwa świata w futsalu kobiet Filipiny 2025
mecze reprezentacji Polski

21.11 (piątek) godz. 13.30 Filipiny – Polska 
24.11 (poniedziałek) godz. 11.00 Argentyna – Polska 
27.11 (czwartek) godz. 11.00 Polska – Maroko 

Godziny meczów według polskiego czasu. Transmisje w TVP Sport

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Futsal

