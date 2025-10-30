Frekwencyjny rekord na meczu futsalowej Ligi Mistrzów w Gliwicach

Aktualizacja: 31.10.2025 07:26 Publikacja: 30.10.2025 22:23
Foto: Piast Gliwice Futsal/mat.pras.
W ostatnich tygodniach klub z Gliwic przeprowadził intensywną kampanię promocyjną, w wyniku której sprzedano ponad 11 tysięcy wejściówek. Ostateczna liczba obecnych widzów – 10 357 – została oficjalnie potwierdzona przez UEFA i oznacza, że poprzedni rekord z 2016 r., gdy w Ałmatach mecz Kairatu z Realem Rieti obejrzało 6,5 tysiąca fanów, został poprawiony o niemal cztery tysiące.
Wynik z Gliwic to także czwarty najlepszy rezultat frekwencyjny w całej historii futsalowej Ligi Mistrzów, ustępujący jedynie półfinałom i finałom rozgrywanym w Ałmatach i Lizbonie, gdzie trybuny gromadziły od 11 973 do 12 090 widzów. Tak wysoka frekwencja w PreZero Arenie sprawiła, że Gliwice dołączyły do elitarnego grona miast, które zapisały się w historii europejskiego futsalu pod względem liczby kibiców na trybunach. To także nowy rekord Polski – poprzedni, z meczu reprezentacji Polski z Ukrainą w łódzkiej Atlas Arenie w 2023 r., został pobity niemal dwukrotnie.
Na parkiecie mistrz Polski pokonał mistrza Belgii 2:1. Prowadzenie dla Anderlechtu uzyskał Raúl Jiménez, a wyrównanie zapewnił Miguel Pegacha po podaniu Viniciusa Teixeiry. O wyniku przesądziła niefortunna interwencja bramkarza gości Deivão, który skierował piłkę do własnej siatki na początku drugiej połowy.
Miguel Pegacha (z lewej), zdobywca pierwszej bramki dla Piasta
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
W najbliższych dniach przed Piastem jeszcze dwa mecze w ramach fazy Main Round futsalowej Ligi Mistrzów – w czwartek z mistrzem Litwy Żalgirisem Kowno, a w niedzielę z mistrzem Hiszpanii Jimbee Cartagena. Awans do kolejnej fazy uzyskają trzy najlepsze drużyny z czterozespołowej grupy, w praktyce gliwiczanie są już o krok od tego celu.
W poprzednich latach polskie kluby docierały do przedostatniego etapu Ligi Mistrzów w futsalu – fazy Elite Round (od tego sezonu zastąpionej dwustopniową fazą pucharową) – meldując się w najlepszej szesnastce Europy. Najbliżej awansu do Final Four były drużyny Piasta (w 2023 r.) i Constractu Lubawa (2024 r.), które w turnieju Elite Round ustępowały tylko hiszpańskiej Palmie Futsal, późniejszemu triumfatorowi rozgrywek.
bramki: Miguel Pegacha (16), Deivão, samobójcza (22) – Raúl Jiménez (4).
