Reklama

Frekwencyjny rekord na meczu futsalowej Ligi Mistrzów w Gliwicach

10 357 widzów zasiadło na trybunach PreZero Areny w Gliwicach, by obejrzeć spotkanie Piasta Gliwice z RSC Anderlechtem w ramach futsalowej Ligi Mistrzów. To najwyższa frekwencja w historii rozgrywek na meczu, który nie był częścią turnieju finałowego.

Publikacja: 30.10.2025 22:23

Frekwencyjny rekord na meczu futsalowej Ligi Mistrzów w Gliwicach

Foto: Piast Gliwice Futsal/mat.pras.

Jakub Mikulski

W ostatnich tygodniach klub z Gliwic przeprowadził intensywną kampanię promocyjną, w wyniku której sprzedano ponad 11 tysięcy wejściówek. Ostateczna liczba obecnych widzów – 10 357 – została oficjalnie potwierdzona przez UEFA i oznacza, że poprzedni rekord z 2016 r., gdy w Ałmatach mecz Kairatu z Realem Rieti obejrzało 6,5 tysiąca fanów, został poprawiony o niemal cztery tysiące.

Wynik z Gliwic to także czwarty najlepszy rezultat frekwencyjny w całej historii futsalowej Ligi Mistrzów, ustępujący jedynie półfinałom i finałom rozgrywanym w Ałmatach i Lizbonie, gdzie trybuny gromadziły od 11 973 do 12 090 widzów. Tak wysoka frekwencja w PreZero Arenie sprawiła, że Gliwice dołączyły do elitarnego grona miast, które zapisały się w historii europejskiego futsalu pod względem liczby kibiców na trybunach. To także nowy rekord Polski – poprzedni, z meczu reprezentacji Polski z Ukrainą w łódzkiej Atlas Arenie w 2023 r., został pobity niemal dwukrotnie. 

Liga Mistrzów UEFA w futsalu. Piast Gliwice lepszy od Anderlechtu

Na parkiecie mistrz Polski pokonał mistrza Belgii 2:1. Prowadzenie dla Anderlechtu uzyskał Raúl Jiménez, a wyrównanie zapewnił Miguel Pegacha po podaniu Viniciusa Teixeiry. O wyniku przesądziła niefortunna interwencja bramkarza gości Deivão, który skierował piłkę do własnej siatki na początku drugiej połowy. 

Miguel Pegacha (z lewej), zdobywca pierwszej bramki dla Piasta

Miguel Pegacha (z lewej), zdobywca pierwszej bramki dla Piasta

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

W najbliższych dniach przed Piastem jeszcze dwa mecze w ramach fazy Main Round futsalowej Ligi Mistrzów – w czwartek z mistrzem Litwy Żalgirisem Kowno, a w niedzielę z mistrzem Hiszpanii Jimbee Cartagena. Awans do kolejnej fazy uzyskają trzy najlepsze drużyny z czterozespołowej grupy, w praktyce gliwiczanie są już o krok od tego celu. 

Reklama
Reklama

W poprzednich latach polskie kluby docierały do przedostatniego etapu Ligi Mistrzów w futsalu – fazy Elite Round (od tego sezonu zastąpionej dwustopniową fazą pucharową) – meldując się w najlepszej szesnastce Europy. Najbliżej awansu do Final Four były drużyny Piasta (w 2023 r.) i Constractu Lubawa (2024 r.), które w turnieju Elite Round ustępowały tylko hiszpańskiej Palmie Futsal, późniejszemu triumfatorowi rozgrywek. 

Liga Mistrzów UEFA w futsalu
Piast Gliwice Futsal - RSC Anderlecht Futsal 2:1 (1:1)

bramki: Miguel Pegacha (16), Deivão, samobójcza (22) – Raúl Jiménez (4).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Piast Gliwice Futsal

W ostatnich tygodniach klub z Gliwic przeprowadził intensywną kampanię promocyjną, w wyniku której sprzedano ponad 11 tysięcy wejściówek. Ostateczna liczba obecnych widzów – 10 357 – została oficjalnie potwierdzona przez UEFA i oznacza, że poprzedni rekord z 2016 r., gdy w Ałmatach mecz Kairatu z Realem Rieti obejrzało 6,5 tysiąca fanów, został poprawiony o niemal cztery tysiące.

Wynik z Gliwic to także czwarty najlepszy rezultat frekwencyjny w całej historii futsalowej Ligi Mistrzów, ustępujący jedynie półfinałom i finałom rozgrywanym w Ałmatach i Lizbonie, gdzie trybuny gromadziły od 11 973 do 12 090 widzów. Tak wysoka frekwencja w PreZero Arenie sprawiła, że Gliwice dołączyły do elitarnego grona miast, które zapisały się w historii europejskiego futsalu pod względem liczby kibiców na trybunach. To także nowy rekord Polski – poprzedni, z meczu reprezentacji Polski z Ukrainą w łódzkiej Atlas Arenie w 2023 r., został pobity niemal dwukrotnie. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Goncalo Feio
Piłka nożna
Goncalo Feio wraca do Polski. Niespodziewany zwrot akcji
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Dani Alves
Piłka nożna
Dani Alves. Wyszedł z więzienia, zawarł pakt z Bogiem
Grzegorz Krychowiak przechodzi na piłkarską emeryturę
Piłka nożna
Grzegorz Krychowiak ogłosił, że kończy karierę. Teraz film, podcast i kurs trenera
Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski rozegrał 100 meczów
Piłka nożna
Grzegorz Krychowiak w lidze okręgowej. Bez piłki by sobie poradził
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa zapowiadane są jako hit Ekstraklasy, ale kolejny raz z boiska wi
Piłka nożna
Legia - Lech. Niespodzianki są dla Europy, dla Ekstraklasy zostaje nuda
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie