Zinedine Zidane bliżej powrotu na trenerską ławkę. Jest ustne porozumienie

Zinedine Zidane
Deschamps prowadzi kadrę Trójkolorowych od 2012 r., a jego obecny kontrakt obowiązuje do lipca, czyli do końca mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
To wystarczająco długo, by pomyśleć o nowych wyzwaniach, choć praca z reprezentacją przyniosła mu sukcesy i chwałę. Zdobył z nią bowiem złoto i srebro na dwóch ostatnich mundialach, a teraz Francuzi znów będą jednym z kandydatów do tytułu.
Wszystko wskazuje na to, że – niezależnie od wyniku – po turnieju dojdzie do zmiany na stanowisku selekcjonera. Deschamps już na początku tego roku ogłosił, że będzie to jego ostatnia wielka impreza. I zdania raczej nie zmieni. Tym bardziej, że coraz częściej krytykowany jest za zbyt zachowawczy styl gry i poleganie na pomysłach, które kiedyś się sprawdzały, ale nie pasują do nowego pokolenia zawodników – dynamicznych i nastawionych ofensywnie.
To otwiera pole do spekulacji, kto będzie następcą Deschampsa. Jeśli wierzyć Fabrizio Romano, włoskiemu dziennikarzowi dobrze zorientowanemu w sprawach transferowych, francuska federacja osiągnęła wstępne porozumienie z Zidane'em, który od czterech lat nie trenował żadnego zespołu.
W swojej karierze Zidane prowadził tylko Real, ale za to z jakimi sukcesami. Wygrał z nim trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów (2016-2018). Druga kadencja nie była już tak udana, ale i tak zdołał wywalczyć z Królewskimi mistrzostwo Hiszpanii (2020). Odszedł rok później.
Od tego czasu nigdzie już nie pracował, ale gdy w którymś z wielkich klubów zwalnia się posada, jego nazwisko automatycznie pojawia się w przestrzeni medialnej. Ostatnio ponownie w kontekście powrotu do Madrytu, bo Real pod wodzą Xabiego Alonso radzi sobie średnio.
Zidane wyrobił sobie jednak taką pozycję, że może przebierać w ofertach. Nie musi korzystać z pierwszej lepszej propozycji. Nigdzie mu się nie spieszy, bo jego marzeniem było zawsze prowadzenie reprezentacji Francji.
Jeśli ten scenariusz się spełni, będzie miał szansę zostać czwartą osobą, która sięgnęła po tytuł mistrza świata jako piłkarz i trener. Wcześniej dokonali tego Mario Zagallo, Franz Beckenbauer i właśnie Deschamps, z którym triumfował wspólnie na boisku podczas mundialu w 1998 r.
Francuscy kibice mają nadzieję, że Zidane tchnie w kadrę nowego ducha, wniesie świeże spojrzenie i odblokuje potencjał młodych gwiazdorów, ale na razie muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.
