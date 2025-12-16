Zinedine Zidane bliżej powrotu na trenerską ławkę. Jest ustne porozumienie

Deschamps prowadzi kadrę Trójkolorowych od 2012 r., a jego obecny kontrakt obowiązuje do lipca, czyli do końca mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

To wystarczająco długo, by pomyśleć o nowych wyzwaniach, choć praca z reprezentacją przyniosła mu sukcesy i chwałę. Zdobył z nią bowiem złoto i srebro na dwóch ostatnich mundialach, a teraz Francuzi znów będą jednym z kandydatów do tytułu.

Czy reprezentacja Francji będzie miała nowego selekcjonera?

Wszystko wskazuje na to, że – niezależnie od wyniku – po turnieju dojdzie do zmiany na stanowisku selekcjonera. Deschamps już na początku tego roku ogłosił, że będzie to jego ostatnia wielka impreza. I zdania raczej nie zmieni. Tym bardziej, że coraz częściej krytykowany jest za zbyt zachowawczy styl gry i poleganie na pomysłach, które kiedyś się sprawdzały, ale nie pasują do nowego pokolenia zawodników – dynamicznych i nastawionych ofensywnie.

To otwiera pole do spekulacji, kto będzie następcą Deschampsa. Jeśli wierzyć Fabrizio Romano, włoskiemu dziennikarzowi dobrze zorientowanemu w sprawach transferowych, francuska federacja osiągnęła wstępne porozumienie z Zidane'em, który od czterech lat nie trenował żadnego zespołu.