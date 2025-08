Gdzie pracowali byli selekcjonerzy po odejściu z reprezentacji Polski?

Selekcjonerzy, którzy prowadzili reprezentację Polski po Waldemarze Fornaliku, rzadziej od niego podejmowali pracę trenerską po rozstaniu z kadrą. Adam Nawałka, który doprowadził Polskę do ćwierćfinału Euro 2016, odszedł po nieudanym mundialu 2018. Potem pracował już tylko w Lechu Poznań (pięć miesięcy na przełomie 2018 i 2019 r.), ale tak wielkie, jak były oczekiwania po jego przyjściu, było rozczarowanie po odejściu. Choć przy okazji ostatnich wyborów selekcjonera, Nawałka miał być kandydatem poważnym, a według części źródeł wręcz „już wybranym”, to jego powrót do kadry ostatecznie nie nastąpił.

Również kolejny selekcjoner, Jerzy Brzęczek (kadencja 2018–2020) był wymieniany w roli następcy Michała Probierza. Było to o tyle nieoczekiwane, że po pracy z kadrą, były kapitan reprezentacji Polski prowadził tylko Wisłę Kraków. Najpierw spadł z nią z Ekstraklasy, a potem nie dawał nadziei, że uda mu się do niej wrócić (średnia punktów w pierwszej lidze – 1,11).

Zagranicznej pracy spróbował za to Czesław Michniewicz: najpierw w lidze saudyjskiej (dziewięć meczów Abha Club od czerwca do października 2023 r.), a potem w marokańskiej (AS FAR Rabat, 13 spotkań od lipca do października 2024 r.).

Paulo Sousa porzucił reprezentację Polski dla pracy w brazylijskim Flamengo, choć według nieoficjalnych informacji duży wpływ miała na to mieć kiepska współpraca z władzami PZPN, z prezesem Cezarym Kuleszą na czele. W Brazylii, od 29 grudnia 2021 r. do 10 czerwca 2022 r. miał niezłą średnią punktową (1,97), ale oczekiwania w Rio były jeszcze większe. Kadencja we włoskiej Salernitanie między lutym a październikiem 2023 r. była nieudana (średnio 1,08 pkt). Od lipca 2024 r. Portugalczyk zaznaje spokoju i wysokiej wypłaty w Shabab Al-Ahli w Dubaju, w lidze Emiratów Arabskich.