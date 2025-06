Cezary Kulesza o odejściu Michała Probierza: Było - minęło

Prezes PZPN był pytany, czy zaskoczyła go decyzja Probierza, który wcześniej deklarował, że zamierza pozostać na stanowisku. - Sam nie wiem, nie myślałem o tym. Taką podjął decyzję i nie ma co się nad szczegółami zastanawiać. Było - minęło, trzeba myśleć do przodu - zaznaczył.

Cezary Kulesza zastrzegł, że nie od niego zależy, czy po dymisji Probierza do kadry wróci Robert Lewandowski. Pytany, czy nowym selekcjonerem będzie ktoś z zagranicy, prezes odparł, że PZPN nie zamyka się na żadną opcję.

Konflikt na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski

Rezygnacja Michała Probierza to pokłosie konfliktu między byłym już selekcjonerem a dotychczasowym kapitanem, Robertem Lewandowskim. Probierz odebrał napastnikowi Barcelony opaskę kapitańską i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, tłumaczył przy tym, że zmiana była konieczna „dla dobra zespołu” i została skonsultowana ze sztabem oraz częścią piłkarzy. Lewandowski dowiedział się o wszystkim telefonicznie. Niespełna 37-letni piłkarz 8 czerwca ogłosił, że z uwagi na okoliczności oraz utratę zaufania do selekcjonera rezygnuje z gry w reprezentacji Polski, dopóki selekcjonerem będzie Probierz.

Bez Lewandowskiego, ale i bez kontuzjowanego Zielińskiego we wtorek 10 czerwca reprezentacja Polski przegrała w Helsinkach mecz eliminacji mistrzostw świata z Finlandią 1:2. Funkcję kapitana w tym spotkaniu pełnił Jan Bednarek. Porażka zmniejsza szansę biało-czerwonych na awans na mundial.