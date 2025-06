Na giełdzie pojawiają się wciąż te same nazwiska: Jan Urban, Maciej Skorża i Marek Papszun.

Najwyżej stoją akcję tego pierwszego. Jest do wzięcia od ręki, niedawno został zwolniony z Górnika Zabrze i to dla niego być może ostatni moment, by podjąć się pracy z kadrą, o której marzył. Z Legią Warszawa zdobył wszystkie możliwe trofea w Polsce. W przeszłości był jednym z asystentów Leo Beenhakkera, zna piłkarzy, potrafi ułożyć sobie z nimi relacje i zapanować nad ich ego.

Bogate CV ma także Skorża. Prowadził do mistrzostwa Wisłę Kraków i Lecha Poznań. Pracował w Legii i z olimpijską kadrą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w reprezentacji Polski był asystentem Pawła Janasa. Teraz odnosi sukcesy w Japonii. Z Urawa Red Diamonds dwa lata temu wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów i szykuje się do klubowych mistrzostw świata, więc bardzo wątpliwe, by był w tym momencie zainteresowany propozycją z PZPN (słychać zresztą, że nie chciałby współpracować z obecną władzą). Kontrakt z klubem ma do końca roku.

Papszun ubiegał się już o posadę selekcjonera w 2023 roku i wydawało się, że jest bliski podpisania umowy. Ostatecznie Kulesza postawił jednak na Santosa, co odbiło mu się czkawką. Trener Rakowa Częstochowa nie krył później gorzkich słów dla prezesa i ma do niego żal, za to jak został potraktowany.