Dyrektor Orlenu dla "Rzeczpospolitej": Nie komentujemy wydarzeń w PZPN

Tak jak mówiłam na początku, nie chcemy się angażować w tematy personalne. Mocno trzymamy kciuki za reprezentację i liczymy na awans na najbliższy mundial.

Orlen to jednak nie tylko piłka nożna. Od wielu lat jesteście największym sponsorem polskiego sportu.

Skala wsparcia oczywiście ma znaczenie, ale wolę, żeby mówić o Orlenie jako najlepszym partnerze polskiego sportu, a na to składa się wiarygodność, przewidywalność i najlepsze standardy współpracy.

Orlen to kluczowa spółka dla polskiej gospodarki i dziś, kiedy Orlen cieszy się najwyższą historyczną wyceną od dnia fuzji, ten cel nabiera specjalnego znaczenia. To zobowiązanie, by nasze wsparcie budowało siłę polskiego sportu.

Dążymy do tego, żeby logo naszej firmy łączyło kibiców i kojarzyło się ze wspaniałymi sportowymi emocjami. Rozpoczęcie współpracy sponsoringowej oznacza pozyskanie wiarygodnego i rzetelnego partnera, w oparciu o przejrzyste zasady i wspólnie przyjęty harmonogram działań.

Do Orlen Team dołączyli kolejni młodzi lekkoatleci: Pia Skrzyszowska, Adrianna Sułek-Schubert, Anna Matuszewicz, Jakub Szymański i Maksymilian Szwed. Czym się kierowaliście wybierając akurat te nazwiska?

Dla nas to zaszczyt, że możemy pracować z tak utalentowanymi i zdeterminowanymi sportowcami. Dodatkowo, ci młodzi ludzie chcą budować wspólnotę wokół sportu, razem z nami, ale też ze związkami sportowymi, fundacjami. Szukamy takich nazwisk, które będą budować markę i chcą osiągać coraz więcej, bo w końcu sponsoring to jest część biznesu. W ten sposób realizujemy hasło naszej strategii, energia jutra zaczyna się dziś, wierzymy, że podejmowane decyzje sponsoringowe przyniosą nam wszystkim dużo satysfakcji i będą łączyć we wspólnym przeżywaniu sportowych emocji.