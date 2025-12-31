Aktualizacja: 31.12.2025 19:12 Publikacja: 31.12.2025 12:35
Kazuyoshi Miura ma 58 lat - i nadal zawodowo gra w piłkę
Foto: PAP/EPA
Miura, nazywany w Japonii „Królem Kazu”, jeszcze w wieku 54 lat pojawił się na murawie w meczu japońskiej ekstraklasy (w barwach Yokohama FC). W poprzednim sezonie był zawodnikiem tej właśnie drużyny (obecnie gra na drugim poziomie rozgrywkowym) wypożyczonym do Atletico Suzuka. W nowym sezonie (w Japonii gra się systemem wiosna-jesień) Miura będzie zawodnikiem trzecioligowej Fukushimy United, do której został wypożyczony przez obecny klub. Wypożyczenie zostało ogłoszone przez oba kluby we wtorek.
Miura, który karierę seniorską zaczynał w brazylijskim Santos FC (do Brazylii wyjechał jako 15-latek, łącznie zagrał w drużynach z tego kraju w ok. 100 meczach, zdobył 10 goli) w 2026 roku rozegra swój 41. sezon w zawodowej piłce. W przeszłości był zawodnikiem m.in. włoskiej Genoi (został pierwszym japońskim piłkarzem, który zagrał w Serie A), Dinama Zagrzeb, Sydney FC oraz licznych japońskich klubów. W 1993 roku został najlepszym graczem pierwszego w historii sezonu J-League, nowo stworzonej japońskiej najwyższej klasy rozgrywkowej – był wówczas zawodnikiem drużyny Verdy Kawasaki (dziś Tokio Verdy).
Czytaj więcej
Japonia zmaga się dziś z recesją. Dawny dobrobyt już wiele lat temu odszedł w zapomnienie. Rosnąc...
– Moja pasja do piłki nigdy się nie zmieni, nieważne, ile będę miał lat. Jestem wdzięczny, że Fukushima daje mi szansę grania – powiedział Miura, cytowany przez nowy klub. – Obiecuję dawać z siebie wszystko, aby wnieść wkład w grę drużyny – dodał.
W sezonie 2025 Miura rozegrał siedem meczów, w których nie zdobył żadnego gola, w barwach Atletico Suzuka (czwarta liga japońska), do którego był wypożyczony z zespołu Yokohama FC. Ostatniego gola, w barwach Atletico Suzuka, zdobył w listopadzie 2022 roku.
Miura rozegrał 89 meczów w reprezentacji Japonii, dla której zdobył 55 goli (ostatni mecz w reprezentacji rozegrał w 2000 roku, w spotkaniu towarzyskim z Jamajką wygranym przez Japonię 4:0, zdobył wówczas ostatnią bramkę).
Fukushima United, nowy klub Miury, w ubiegłym sezonie zajęła 10. miejsce w trzeciej lidze. W pierwszej połowie 2026 roku, przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych klub weźmie udział w specjalnym turnieju, w którym rywalizować będą drużyny z drugiej i trzeciej ligi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Nowy Rok otwiera się zimowe okno transferowe. Kilku kadrowiczów Jana Urbana może zmienić kluby przed zbliżając...
Oskar Pietuszewski może już zimą dołączyć w Porto do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Jagiellonia Białystok chce...
78 meczów w Bundeslidze wystarczyło Harry'emu Kane'owi, by zdobył w Bundeslidze 100 punktów w klasyfikacji kanad...
Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa. Z klubem z Częstochowy podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/2027....
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Jeśli wydaje się wam, że o najlepszym polskim piłkarzu wiecie już wszystko, to książka „Lewandowski. Prawdziwy”...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas