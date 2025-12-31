Reklama

Legenda japońskiego futbolu rozegra swój 41 sezon w zawodowej piłce

58-letni Kazuyoshi Miura, legenda japońskiej piłki nożnej, pierwowzór Tsubasy Ozory, bohatera kreskówki znanej w Polsce pod tytułem „Kapitan Jastrząb” wciąż nie kończy kariery. Właśnie znalazł kolejny klub.

Publikacja: 31.12.2025 12:35

Kazuyoshi Miura ma 58 lat - i nadal zawodowo gra w piłkę

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Miura, nazywany w Japonii „Królem Kazu”, jeszcze w wieku 54 lat pojawił się na murawie w meczu japońskiej ekstraklasy (w barwach Yokohama FC). W poprzednim sezonie był zawodnikiem tej właśnie drużyny (obecnie gra na drugim poziomie rozgrywkowym) wypożyczonym do Atletico Suzuka. W nowym sezonie (w Japonii gra się systemem wiosna-jesień) Miura będzie zawodnikiem trzecioligowej Fukushimy United, do której został wypożyczony przez obecny klub. Wypożyczenie zostało ogłoszone przez oba kluby we wtorek. 

Kazuyoshi Miura: Kariera rozpoczęta w Brazylii, pierwszy japoński piłkarz w Serie A

Miura, który karierę seniorską zaczynał w brazylijskim Santos FC (do Brazylii wyjechał jako 15-latek, łącznie zagrał w drużynach z tego kraju w ok. 100 meczach, zdobył 10 goli) w 2026 roku rozegra swój 41. sezon w zawodowej piłce. W przeszłości był zawodnikiem m.in. włoskiej Genoi (został pierwszym japońskim piłkarzem, który zagrał w Serie A), Dinama Zagrzeb, Sydney FC oraz licznych japońskich klubów. W 1993 roku został najlepszym graczem pierwszego w historii sezonu J-League, nowo stworzonej japońskiej najwyższej klasy rozgrywkowej – był wówczas zawodnikiem drużyny Verdy Kawasaki (dziś Tokio Verdy). 

Po latach przeszczepiania nauk Buddy do świata Zachodu został nam z niej głównie mindfulness – prakt
Plus Minus
Kraj Kwitnących Mitów. Wszystko, co wydaje nam się, że wiemy o Japonii

– Moja pasja do piłki nigdy się nie zmieni, nieważne, ile będę miał lat. Jestem wdzięczny, że Fukushima daje mi szansę grania – powiedział Miura, cytowany przez nowy klub. – Obiecuję dawać z siebie wszystko, aby wnieść wkład w grę drużyny – dodał. 

Poprzedni sezon Kazuyoshi Miura rozegrał w czwartej lidze

W sezonie 2025 Miura rozegrał siedem meczów, w których nie zdobył żadnego gola, w barwach Atletico Suzuka (czwarta liga japońska), do którego był wypożyczony z zespołu Yokohama FC. Ostatniego gola, w barwach Atletico Suzuka, zdobył w listopadzie 2022 roku. 

Miura rozegrał 89 meczów w reprezentacji Japonii, dla której zdobył 55 goli (ostatni mecz w reprezentacji rozegrał w 2000 roku, w spotkaniu towarzyskim z Jamajką wygranym przez Japonię 4:0, zdobył wówczas ostatnią bramkę). 

Fukushima United, nowy klub Miury, w ubiegłym sezonie zajęła 10. miejsce w trzeciej lidze. W pierwszej połowie 2026 roku, przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych klub weźmie udział w specjalnym turnieju, w którym rywalizować będą drużyny z drugiej i trzeciej ligi. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Osoby Kazuyoshi Miura
