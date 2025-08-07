Reklama

Ważna wygrana Jagiellonii w Danii. Ile polskich klubów zagra w Lidze Konferencji?

W eliminacjach Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok wygrała 1:0 z duńskim Silkeborgiem, a Raków Częstochowa przegrał z Maccabi Hajfa. Rekordowy udział trzech lub czterech polskich drużyn w Lidze Konferencji w jednym sezonie jest dość prawdopodobny.

Publikacja: 07.08.2025 23:06

W eliminacjach Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok wygrała 1:0 z duńskim Silkeborgiem

Foto: PAP/EPA

Bartosz Nosal

Polskie drużyny w europejskich pucharach walczą nie tylko o zwycięstwa i awanse, ale też o wspólne dla Ekstraklasy punkty w rankingu klubowym UEFA. W poprzednim sezonie, głównie za sprawą Jagiellonii i Legii, udało się w nim awansować na tyle wysoko, że w kolejnym sezonie pierwszy raz dwa polskie kluby wystąpią w eliminacjach Ligi Mistrzów. By mistrz Polski mógł bez żadnych eliminacji grać w tych elitarnych rozgrywkach, przedstawiciele Ekstraklasy rywalizują z klubami z Austrii, Danii, Norwegii i Czech.

Eliminacje Ligi Konferencji: Wygrana Jagiellonii, porażka Rakowa

Dlatego szczególnie ważne są bezpośrednie rywalizacje z klubami z wyżej wymienionych krajów. Jagiellonia Białystok w Danii mierzyła się z Silkeborgiem, siódmym zespołem tamtejszej ligi. By urozmaicić duńskie rozgrywki ligowe, tabela została podzielona na grupę mistrzowską (top 6) i spadkową (pozostała szóstka). W przeciwieństwie jednak do podziału, który kilka lat temu obowiązywał w Ekstraklasie, zwycięzca grupy spadkowej, którym okazał się Silkeborg, dostał szansę barażu o grę w europejskich pucharach z zespołem numer cztery z grupy mistrzowskiej. I ten baraż wygrał. 

Jagiellonia w Danii wygrała skromnie (1:0), ale zasłużenie. Jedynego gola, pięknym i technicznym strzałem wolejem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, strzelił sprowadzony tego lata Portugalczyk Bernardo Vital.

Zawiódł za to nieskuteczny Raków Częstochowa, który na swoim boisku przegrał 0:1 z Maccabi Hajfa.

Ile polskich klubów zagra w Lidze Konferencji?

Jagiellonia Białystok (jeśli wyeliminuje Silkeborg) zagra z Hajdukiem Split (Chorwacja) lub Dinamem City (Albania). Hajduk wygrał pierwszy mecz 2:1. Z kolei, jeśli Raków odrobi w rewanżu straty z Maccabi Haifa, jego rywalem będzie Żalgiris Kowno (Litwa) lub Arda Kyrdżali (Bułgaria). Bułgarzy wygrali pierwszy mecz na wyjeździe 1:0.

Do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie przesunięta Legia, jeśli nie odrobi porażki 1:4 z AEK Larnaka. W niej spotka się prawdopodobnie ze szkockim Hibernianem Edynburg, który wygrał 2:0 pierwszy mecz w Belgradzie z Partizanem.

Udział w fazie grupowej Ligi Konferencji ma już zagwarantowany Lech Poznań, którego czeka rewanż z Crveną Zvezdą Belgrad w el. Ligi Mistrzów. Jeśli odpadnie, w czwartej rundzie el. Ligi Europy zagra z belgijskim KRC Genk i nie będzie faworytem.

Jeszcze zanim Raków przegrał z Maccabi, wariant z czterema polskimi drużynami w Lidze Konferencji statystycy uznawali za najbardziej prawdopodobny.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Ekstraklasa Polskie Kluby Piłkarskie Europejskie Puchary Legia Warszawa Kluby piłkarskie Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok Liga Konferencji Europy

