Ważna wygrana Jagiellonii w Danii. Ile polskich klubów zagra w Lidze Konferencji?

Polskie drużyny w europejskich pucharach walczą nie tylko o zwycięstwa i awanse, ale też o wspólne dla Ekstraklasy punkty w rankingu klubowym UEFA. W poprzednim sezonie, głównie za sprawą Jagiellonii i Legii, udało się w nim awansować na tyle wysoko, że w kolejnym sezonie pierwszy raz dwa polskie kluby wystąpią w eliminacjach Ligi Mistrzów. By mistrz Polski mógł bez żadnych eliminacji grać w tych elitarnych rozgrywkach, przedstawiciele Ekstraklasy rywalizują z klubami z Austrii, Danii, Norwegii i Czech.

Eliminacje Ligi Konferencji: Wygrana Jagiellonii, porażka Rakowa

Dlatego szczególnie ważne są bezpośrednie rywalizacje z klubami z wyżej wymienionych krajów. Jagiellonia Białystok w Danii mierzyła się z Silkeborgiem, siódmym zespołem tamtejszej ligi. By urozmaicić duńskie rozgrywki ligowe, tabela została podzielona na grupę mistrzowską (top 6) i spadkową (pozostała szóstka). W przeciwieństwie jednak do podziału, który kilka lat temu obowiązywał w Ekstraklasie, zwycięzca grupy spadkowej, którym okazał się Silkeborg, dostał szansę barażu o grę w europejskich pucharach z zespołem numer cztery z grupy mistrzowskiej. I ten baraż wygrał.

Jagiellonia w Danii wygrała skromnie (1:0), ale zasłużenie. Jedynego gola, pięknym i technicznym strzałem wolejem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, strzelił sprowadzony tego lata Portugalczyk Bernardo Vital.

Zawiódł za to nieskuteczny Raków Częstochowa, który na swoim boisku przegrał 0:1 z Maccabi Hajfa.