Crvena Zvezda gra do jednej bramki z Rosjanami

Dyrektor Terzić przy przedłużaniu umowy z Gazpromem (pierwsza została podpisana jeszcze w 2010 r.) podkreślał, że Crvena Zvezda postępuje „w zgodzie z polityką prowadzoną przez Serbię”. Trudno, by było inaczej, skoro w klubie jest on namiestnikiem prezydenta Serbii Aleksandara Vučicia (a przy tym jego dobrym kolegą). Vučić to od dzieciństwa wielki kibic Zvezdy, od czasu dojścia do władzy przekierowuje do klubu pieniądze z państwowych spółek (środki z Gazpromu to tylko ułamek potężnego budżetu). W Serbii nikt nie ma wątpliwości, że krajową ligę za kadencji Vučicia może wygrywać tylko Crvena Zvezda i tak też się dzieje. Osiem ostatnich mistrzostw kraju zostało zdobyte przez nią.

Sukcesy w Europie już tylko wspomnieniem

W europejskich pucharach wpływy prezydenta się jednak kończą. W Lidze Mistrzów mistrzowie Serbii przegrali ostatnio sześć z ośmiu meczów (sezon 2024/2025) oraz pięć z sześciu (2023/2024 i 2019/2020). Na dodatek, w sezonie 2018/2019 zespół z Belgradu został posądzony o ustawienie meczu z Paris Saint-Germain. 3 października 2018 r. paryżanie wygrali aż 6:1, a UEFA zaalarmowała francuskie władze o podejrzanych zakładach bukmacherskich. Jeden z działaczy Crvenej Zvezdy, razem ze wspólnikami, miał postawić na porażkę serbskiego zespołu różnicą pięciu goli. Śledztwo francuskich służb nie zostało jednak zakończone postawieniem oficjalnych zarzutów. Crvena Zvezda i PSG oświadczyły, że nie miały ze sprawą nic wspólnego i zadeklarowały pełną współpracę z organami ścigania.

A gdy w 1991 roku, jeszcze przed rozpadem Jugosławii, Crvena Zvezda pierwszy i jedyny raz w historii wygrywała Puchar Europy Mistrzów Krajowych, w finale w Bari pokonała właśnie rywala z Francji, Olympique Marsylia (0:0 i 5:3 w rzutach karnych). W samym Belgradzie do niesamowitej euforii doszło też po dramatycznym półfinale z Bayernem Monachium, w którym „Czerwona Gwiazda” wywalczyła awans w ostatniej minucie po golu Klausa Augenthalera do własnej bramki. Jonathan Wilson, dziennikarz i autor wielu książek o historii piłki nożnej (m.in. „Behind the Curtain”, w której poświęca rozdziały zarówno Polsce, jak i krajom byłej Jugosławii), tak opisywał ostatnio tę euforię w podcaście „It Was What It Was”: „To jeden z najbardziej niesamowitych meczów, jakie można zobaczyć. Po końcowym gwizdku na murawę wbiegają pierwsi kibice w tych strasznie niemodnych jeansach. Potem robi się ich kilkuset. I nagle zdajesz sobie sprawę, że całe boisko jest pełne ludzi. Są tam nastolatkowie, są ludzie w średnim wieku, są starsi ludzie. I widzisz ten wylew emocji. Ktoś jest na ramionach swojego kumpla. Ktoś łapie balony, które nie wiadomo skąd się wzięły. Kamera telewizyjna wyłapuje dość pulchnego, łysego mężczyznę, który klęczy i całuje trawę, nie może przestać. Ci wszyscy ludzie wyglądali, jakby nawet nie do końca rozumieli, co się właśnie dzieje”.

Obietnica Arnautovicia dla Mihajlovicia

Jednym z zawodników tamtej Crvenej Zvezdy był Serb Siniša Mihajlović. Słynny wykonawca rzutów wolnych i późniejszy trener wielu włoskich klubów zmarł 16 grudnia 2022 r. z powodu białaczki. Gdy tego lata do klubu z Belgradu z Interu Mediolan przeszedł Austriak Marko Arnautović, w emocjonalnym wystąpieniu przekonywał, że obiecał przejście do Zvezdy właśnie chorującemu Mihajloviciowi, który prowadził go w Sampdorii Genua. – Obiecałem Sinišy, że przyjdę do Zvezdy. (...) Tak chciał on, tak chciał Bóg i ja chciałem spełnić to jego życzenie. To było też moje marzenie i teraz jestem tutaj i dam z siebie wszystko”.