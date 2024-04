Gazprom sponsorem Ferencvarosu. Reakcja węgierskiego MSZ

Ferencvaros, którego trenerem do niedawna był Rosjanin Stanisław Czerczesow (kiedyś szkoleniowiec Legii Warszawa), awansował z kolei do Ligi Mistrzów cztery lata temu. Rywalizował wtedy - również bez powodzenia - z Juventusem Turyn, Barceloną i Dynamem Kijów. W ubiegłym sezonie dotarł nawet do 1/8 finału Ligi Europy (co ciekawe wygrał grupę, w ktorej była także Crvena Zvezda), a w tym wyszedł z grupy Ligi Konferencji i odpadł w rundzie play-off.

Zdaniem portalu Blikk Gazprom przekazuje Crvenej Zveździe około 5 mln euro rocznie. W przypadku Ferencvarosu ma to być podobno jeszcze większa kwota.

“Im więcej dużych międzynarodowych firm inwestuje w węgierski sport, tym lepiej, a Gazprom nie znajduje się na liście sankcji" - oświadczyło węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Wcześniej rosyjski potentat przez długi czas był sponsorem Schalke 04 Gelsenkirchen oraz partnerem Ligi Mistrzów i Światowej Federacji Piłkarskiej (FIFA). Po wybuchu wojny w Ukrainie umowy te zostały zerwane, ale jak widać Gazprom znalazł sposób, by wrócić na piłkarskie salony.