Czytaj więcej Piłka nożna Inter Mediolan mistrzem Włoch. To będzie nowy klub Piotra Zielińskiego Inter Mediolan zdobył po raz 20. mistrzostwo Włoch. Radość była podwójna. „Nerazzurri” wywalczyli tytuł, wygrywając 2:1 derby z AC Milan. Jest już niemal pewne, że w tym klubie od nowego sezonu zagra Piotr Zieliński.

Wojciech Szczęsny pozostaje liderem Juventusu

Nigdzie ruszać się nie zamierza także Wojciech Szczęsny, dla którego Euro 2024 ma być ostatnim wielkim turniejem w kadrze. Zdaniem włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry polski bramkarz musiałby jednak zgodzić się na niższe zarobki (dzisiaj pobiera 6,5 mln euro rocznie plus bonusy). Na razie nie ma w tej sprawie porozumienia, ale to nie zmienia faktu, że Szczęsny chciałby wypełnić kontrakt obowiązujący do czerwca 2025 roku.

Polak przeszedł niedawno operację złamanego nosa, ale wrócił już do bramki i zrezygnował nawet ze specjalnej maski ochronnej, zakładanej zwykle przez piłkarzy po tego typu kontuzjach. – Maska jest dla Zorro – żartował i wyszedł na murawę tylko z dużym plastrem.

Co chwilę pojawiają się spekulacje na temat potencjalnego następcy Szczęsnego, ale Polak nadal jest jednym z liderów Juventusu. W tym sezonie w 31 meczach Serie A 14 razy zachował czyste konto i pod tym względem znajduje się w czołówce bramkarzy. Lepsi są tylko Serb Vanja Milinković-Savić z Torino i Szwajcar Yann Sommer z Interu (po 17 spotkań bez puszczonej bramki).

Czytaj więcej Piłka nożna Barcelona i Robert Lewandowski muszą już myśleć o przyszłości Porażka z Realem oznacza dla Barcelony koniec sezonu. Trzeba budować drużynę na przyszłość. Robert Lewandowski zapewnia, że zostaje. Xavi też tego nie wyklucza.

Piotr Zieliński pierwszym Polakiem w Interze Mediolan

Szczęsny tydzień temu obchodził 34. urodziny, ale jak na bramkarza wciąż jest jeszcze młody. We Włoszech gra od 2015 roku (wcześniej w Romie), dłuższy staż w Serie A ma tylko Piotr Zieliński, który na Półwysep Apeniński przyjechał już w 2011 roku (kilka miesięcy temu otrzymał nawet włoski paszport). Po ośmiu latach spędzonych w Neapolu nadszedł czas na zmianę otoczenia.