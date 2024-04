- Nie może dochodzić do takich sytuacji, jeśli chcemy, by nasza liga była nazywana najlepszą. To niesprawiedliwy wynik. Powinniśmy wygrać. Wszystko obróciło się przeciwko nam - denerwował się Xavi, a prezes klubu Joan Laporta nie wykluczył złożenia wniosku o powtórzenie spotkania, jeśli analiza dostępnych nagrań wykaże jednak, że sędziowie popełnili błąd.

Hiszpańskie media surowo o Robercie Lewandowskim

Rozczarowany może czuć się także Lewandowski. Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że wraca do wielkiej formy, ale w dwóch kluczowych meczach sezonu zawiódł. W El Clasico był kompletnie niewidoczny, nie radził sobie z obrońcami przeciwników - zwłaszcza z Antonio Ruedigerem - i Xavi zdjął go z boiska już po godzinie gry, kiedy zespół wciąż bił się o zwycięstwo.

“Ta zmiana była symptomatyczna. Był najmniej aktywnym z zawodników ofensywnych” - podsumował występ polskiego napastnika kataloński dziennik “Mundo Deportivo”.

Rozpieszczony wygranymi z Bayernem Lewandowski po raz pierwszy od 2013 roku nie zdobędzie żadnego trofeum z klubem. Pozostała mu tylko walka o nagrodę indywidualną, czyli drugi z rzędu tytuł króla strzelców.

Po odejściu Karima Benzemy z Realu konkurencja w tym sezonie jest jeszcze mniej wymagająca niż przed rokiem i nawet z 13 bramkami Polak znajduje się w czołówce klasyfikacji (do spółki z gwiazdorami Atletico i Realu Antoine’em Griezmannem i Viniciusem Juniorem). Do lidera Artema Dowbyka z Girony traci pięć goli, drugi jest Bellingham z 17 trafieniami.