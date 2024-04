To nie jest dobry czas dla gigantów z Premier League. Po Manchesterze City i Arsenalu z pucharami pożegnał się także trzeci z kandydatów do mistrzostwa Anglii - Liverpool.

Zespół z Anfield nieraz w dramatycznych okolicznościach odrabiał straty w europejskich rozgrywkach, w czwartek pokonał na wyjeździe Atalantę, ale jeden gol to było za mało - potrzebował zwycięstwa różnicą trzech bramek.

Jak z Liverpoolem pożegna się Juergen Klopp?

To był ostatni mecz Juergena Kloppa na europejskiej scenie w roli trenera Liverpoolu. Niemiec przywrócił blask klubowi, wygrał z nim Champions League (2019), ale przede wszystkim po 30 latach poprowadził go do mistrzostwa (2020). Teraz też jeszcze ma szansę pożegnać się z Anfield tytułem.

Liverpool nie zdobędzie potrójnej korony (w lutym sięgnął po Puchar Ligi). Wciąż może tego dokonać Bayer Leverkusen, który jest niepokonany od 44 meczów i pobił tym samym rekord Juventusu Turyn. W ćwierćfinale Ligi Europy wyeliminował West Ham Łukasza Fabiańskiego, a w półfinale zmierzy się z Romą Nicoli Zalewskiego.