Trzy polskie zwycięstwa. Legia, Raków i Jagiellonia bliżej Ligi Konferencji

Na prestiżową Ligę Mistrzów, a nawet drugą w kolejności Ligę Europy polskie drużyny jeszcze są za słabe, o czym przekonały się w tym sezonie Lech Poznań i Legia, ale na trzecie w hierarchii ważności rozgrywki już zespołom z Ekstraklasy wystarcza umiejętności i potencjału.
Do ćwierćfinału tych rozgrywek awansowały w zeszłym sezonie Legia i Jagiellonia i po pierwszych meczach czwartej rundy kwalifikacji zanosi się, że w tym sezonie będą miały szansę na powtórzenie tego wyniku. Blisko awansu jest też Raków Częstochowa.
Najtrudniejsze zadanie miała drużyna z Warszawy. Hibernian Edynburg to może nie jest europejska potęga, daleko mu do drużyn z Glasgow: Celticu i Rangers, ale to w każdym razie solidny, szkocki ligowiec, mający w składzie kilku reprezentantów różnych krajów.
Legia pojechała do Szkocji trochę poobijana. Tydzień temu wprawdzie wygrała z AEK Larnaka 2:1, jeszcze walcząc o Ligę Europy, ale nie odrobiła strat i odpadła, co na pewno było rozczarowaniem. Potem drużyna Edwarda Iordanescu w fatalnym stylu przegrała z Wisłą Płock 0:1 i zaczęło to wyglądać, jakby warszawian dopadł kryzys.
W pierwszych minutach gospodarze starali się to wykorzystać i ruszyli z animuszem na Legię. Piłkarze z Warszawy przegrywali fizyczne starcia i gubili się, ostro atakowani przez rywali. Dwa razy piłkę stracił Jurgen Elitim, który zazwyczaj wprowadza dużo spokoju do gry Legii.
Potem piłkarze Iordanescu otrząsnęli się z zaskoczenia i zaczęli prezentować wyższą jakość. Dobrze grał Bartosz Kapustka, który w każdej akcji pokazywał się kolegom, a prawą stroną co chwila atakował Paweł Wszołek. W 36. minucie Legia przeprowadziła zespołową akcję. Z dystansu uderzył Rafał Augustyniak, a dobitkę Kapustki ręką zablokował obrońca Hibernian. Arbiter, po analizie VAR, podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Jean-Pierre Nsame. Na 2:0 przed przerwą podwyższył Wszołek, któremu ten gol się należał za ciężką pracę.
Legia mogła prowadzić nawet 3:0 i załatwić sprawę awansu już w Edynburgu. Piłkarze po strzale Kapustki już się cieszyli, ale sędzia odgwizdał spalonego. Kilka minut później z bliska nie trafił Wahan Biczachczjan. Pod koniec meczu Legia jakby opadła z sił i gola zdobyli gospodarze. Josh Mulligan strzelił z siedmiu metrów i Tobiasz był bez szans.
Zwycięstwo 2:1 to jest jednak dobry wynik przed rewanżem w Warszawie. Niemal pewna awansu jest już Jagiellonia, która łatwo rozbiła Dinamo City Tirana 3:0. Po zdobyciu trzeciego gola piłkarze z Białegostoku wyraźnie zwolnili grę, szanując siły.
Tylko jedną bramkę zdobył Raków, który do Bułgarii pojedzie ze skromną zaliczką. Kibiców może cieszyć to, jak w nowym otoczeniu rozwija się Tomasz Pieńko. Młody napastnik przyszedł z Zagłębia Lubin za 1,7 mln euro i gra coraz lepiej. W czwartkowy wieczór świetnie wbiegł w pole karne i płaskim strzałem pokonał bramkarza Ardy Kyrdżali.
