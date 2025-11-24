Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea

Aktualizacja: 25.11.2025 00:07 Publikacja: 24.11.2025 22:38
Robert Lewandowski lubi grać przeciwko Chelsea. W dwóch meczach z londyńskim zespołem, jeszcze w barwach Bayernu, zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty.
Polski napastnik znów jest w formie. W sobotę strzelił gola na otwarcie remontowanego Camp Nou. Hansi Flick nie ukrywa, że jest zaskoczony tak szybkim powrotem Lewandowskiego do pełnej dyspozycji po kontuzji.
– Daje siłę drużynie w odpowiednim momencie. To jest to, czego ten młody zespół potrzebuje – przekonuje trener Barcelony.
Flick wierzy, że Polak trafi również wreszcie w Lidze Mistrzów. Na razie w tym sezonie jeszcze mu się to nie udało, a po wpadce w Belgii (3:3 z Club Brugge) Katalończycy muszą punktować.
– To jeden z najwspanialszych meczów na świecie – mówi Marc Cucurella, wychowanek Barcelony, a dziś obrońca Chelsea. – Może gdybym został w Katalonii, nigdy nie miałbym okazji zagrać w Lidze Mistrzów i zdobywać trofea, których pragnę. Uważam, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, więc jestem bardzo zadowolony ze swojej kariery.
Tabelę Ligi Mistrzów otwierają Arsenal i Bayern. Obie drużyny wygrały wszystkie cztery mecze. Kanonierzy nie stracili nawet bramki, rozbili m.in. Atletico (4:0), które słynie z solidnej defensywy. Bawarczycy pokonali za to broniący trofeum Paris Saint-Germain (2:1).
Jedni i drudzy są też na szczycie w swoich ligach. W środę w Londynie zapowiada się więc naprawdę spotkanie wagi ciężkiej.
Wtorek
Galatasaray Stambuł – Royale Union Saint-Gilloise (18.45, Canal+ Extra 2)
Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona (18.45, Canal+ Extra 3)
Chelsea – Barcelona (21.00, Canal+ Extra 1)
Manchester City – Bayer Leverkusen (21.00, Canal+ Extra 2)
Borussia Dortmund – Villarreal (21.00, Canal+ Extra 3)
Napoli – Karabach Agdam (21.00, Canal+ Extra 5)
Bodo/Glimt – Juventus Turyn (21.00, Canal+ Extra 6)
Slavia Praga – Athletic Bilbao (21.00, Canal+ Extra 7)
Olympique Marsylia – Newcastle United (21.00, Canal+ 360)
Środa
Pafos – Monaco (18.45, Canal+ Extra 2)
FC Kopenhaga – Kajrat Ałmaty (18.45, Canal+ Extra 3)
Arsenal – Bayern Monachium (21.00, TVP 1, Canal+ Extra 1)
Atletico Madryt – Inter Mediolan (21.00, Canal+ Extra 2)
Liverpool – PSV Eindhoven (21.00, Canal+ Extra 3)
Paris Saint-Germain – Tottenham (21.00, Canal+ Extra 5)
Sporting Lizbona – Club Brugge (21.00, Canal+ Extra 6)
Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo (21.00, Canal+ Extra 7)
Olympiakos Pireus – Real Madryt (21.00, Canal+ 360)
