Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea

Robert Lewandowski lubi grać przeciwko Chelsea. W dwóch meczach z londyńskim zespołem, jeszcze w barwach Bayernu, zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty.

Polski napastnik znów jest w formie. W sobotę strzelił gola na otwarcie remontowanego Camp Nou. Hansi Flick nie ukrywa, że jest zaskoczony tak szybkim powrotem Lewandowskiego do pełnej dyspozycji po kontuzji.

Chelsea – Barcelona. Hansi Flick chwali Roberta Lewandowskiego

– Daje siłę drużynie w odpowiednim momencie. To jest to, czego ten młody zespół potrzebuje – przekonuje trener Barcelony.

Flick wierzy, że Polak trafi również wreszcie w Lidze Mistrzów. Na razie w tym sezonie jeszcze mu się to nie udało, a po wpadce w Belgii (3:3 z Club Brugge) Katalończycy muszą punktować.