Reklama
Rozwiń
Reklama

Liga Mistrzów. Festiwal zwrotów akcji w meczu Barcelony w Brugii

FC Barcelona zremisowała 3:3 z Club Brugge w szalonym meczu Ligi Mistrzów. Było tu wszystko: zabójcze kontry Belgów, strzały w słupki i poprzeczki, piękny gol Yamala i zmiana decyzji sędziego w doliczonym czasie gry, która uratowała Wojciecha Szczęsnego.

Publikacja: 05.11.2025 23:56

Liga Mistrzów. Festiwal zwrotów akcji w meczu Barcelony w Brugii

Foto: REUTERS/Yves Herman

Bartosz Nosal

W dniu meczu Barcelony w Brugii hiszpańskie media obiegła nieoficjalna informacja, że po sezonie niemiecki trener Katalończyków Hansi Flick ma odejść z klubu. Póki co jego podopieczni przysporzyli mu paru kolejnych siwych włosów.

Brugia – Barcelona: koncert na sześć goli

Niby FC Barcelona w poprzednim sezonie przyzwyczaiła swoich kibiców do meczów pełnych skrajnych emocji, których przebieg przypomina jazdę kolejką górską, a jednak wciąż jej spotkania potrafią zaskakiwać. W Brugii gospodarze szybko strzelili gola (6. minuta, trafienie Nicolò Tresoldiego, reprezentanta Niemiec do lat 21), na którego już po dwóch minutach odpowiedział bramką Ferran Torres. Mogło się wydawać, że na więcej tego typu kontrataków Katalończycy już rywalom nie pozwolą, a tymczasem nie minęło kolejnych dziesięć minut, a tym razem Portugalczyk Carlos Forbs miał przed sobą tylko Wojciecha Szczęsnego i było 2:1. Barcelona atakowała, obstrzeliwała słupek (Cassado) i poprzeczkę (Kounde) bramki Brugii, ale do przerwy przegrywała.

Czytaj więcej

Liverpool - Real Madryt
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Liverpool wstał z kolan, Bayern podbił Paryż

Gdy w drugiej połowie piłkarski kunszt zbliżony do magii zaprezentował Lamine Yamal, jak tyczki mijający trzech obrońców rywali i strzelający technicznie obok bramkarza (2:2 w 61. minucie), szala znów zdawała się przechylać na rzecz mistrzów Hiszpanii. I znów było to złudne – kolejna szybka kontra Brugii, kolejny pojedynek Forbsa ze Szczęsnym, kolejny gol gospodarzy (3:2 w 63. minucie). Barcelona wyrównała na niecały kwadrans przed końcem, gdy piłkę po strzale Yamala niefortunnie podbił głową Christos Dzolis (3:3 w 77. minucie) – może gdyby tego nie zrobił, do futbolówki by dopadł Robert Lewandowski, wprowadzony na ostatnie pół godziny gry.

W doliczonym czasie meczu Wojciech Szczęsny postanowił dryblingiem oszukać napastnika rywali, ale stracił futbolówkę i musiał patrzeć, jak Romeo Vermant pakuje ją do pustej bramki. Szalona radość Belgów trwała jednak krótko – sędzia po analizie powtórki wideo uznał, że polski bramkarz był faulowany. Ta decyzja, podobnie jak wcześniejsze odwołanie podyktowanego rzutu karnego po upadku w polu karnym Forbsa, nie mogła się spodobać kibicom Brugii. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wojciech Szczęsny dla „Rzeczpospolitej". „Czasami warto być niekonsekwentnym"
Piłka nożna
Wojciech Szczęsny dla „Rzeczpospolitej". „Czasami warto być niekonsekwentnym"

Gra Barcelony w obronie chwilami znów zakrawała o kryminał, ale i tym razem straty z tyłu zrównoważyły skuteczne akcje ofensywy, z Yamalem na czele. 

Liga Mistrzów – tabela

W szlagierze środowych meczów Ligi Mistrzów Manchester City pokonał aż 4:1 Borussię Dortmund, a jednego gola swojemu byłemu zespołowi strzelił Erling Haaland. Wcześniej kolejną niespodziankę sprawił Karabach Agdam z Azerbejdżanu, który z Mateuszem Kochalskim w bramce 2:2 zremisował z Chelsea.

Po czterech seriach gier komplet zwycięstw mają na koncie trzy zespoły: Bayern Monachium, londyński Arsenal i Inter Mediolan. Barcelona jest jedenasta. Bez punktu – Ajax i Benfica.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Kluby piłkarskie FC Barcelona

W dniu meczu Barcelony w Brugii hiszpańskie media obiegła nieoficjalna informacja, że po sezonie niemiecki trener Katalończyków Hansi Flick ma odejść z klubu. Póki co jego podopieczni przysporzyli mu paru kolejnych siwych włosów.

Brugia – Barcelona: koncert na sześć goli

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Liverpool - Real Madryt
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Liverpool wstał z kolan, Bayern podbił Paryż
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Na brak propozycji Xavi przez ostatni rok nie narzekał
Piłka nożna
Rosjanie kuszą Xaviego. Były trener Barcelony odmawia
Trener Legii Warszawa Edward Iordanescu
Piłka nożna
Katastrofa Legii. Rozstanie z Edwardem Iordanescu
Frekwencyjny rekord na meczu Ligi Mistrzów w Gliwicach
futsal
Frekwencyjny rekord na meczu Ligi Mistrzów w Gliwicach
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Goncalo Feio
Piłka nożna
Goncalo Feio wraca do Polski. Niespodziewany zwrot akcji
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie