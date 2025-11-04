Reklama
Liga Mistrzów. Liverpool wstał z kolan, Bayern podbił Paryż

Liverpool pokonał w hicie Ligi Mistrzów Real Madryt 1:0. Bayern wygrał na wyjeździe z broniącym trofeum Paris Saint-Germain 2:1.

Publikacja: 04.11.2025 23:51

Liverpool - Real Madryt

Liverpool - Real Madryt

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Ten mecz nieprzypadkowo nazywany był przedwczesnym finałem. W końcu mierzyły się drużyny, które zdobyły w sumie 21 pucharów Ligi Mistrzów.

Liverpool popadł co prawda ostatnio w kryzys, przez miesiąc doznał aż sześciu porażek, ale takie spotkania wyzwalają w piłkarzach dodatkową energię. I tak było właśnie na Anfield.

Najmłodszy debiutant w historii Ligi Mistrzów. Kim jest Max Dowman?

Gospodarze pokonali Real po golu Alexisa MacAllistera, który trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. W niedzielę przed mistrzami Anglii kolejne wyzwanie – wyjazdowe starcie z Manchesterem City w Premier League.

Dziennikarz i komentator sportowy Dariusz Szpakowski
Plus Minus
Nie śpij w nogach u piłkarzy

Zarówno Liverpool, jak i Królewscy mają apetyt na odebranie Paris Saint-Germain najważniejszego klubowego trofeum. Obrońcy tytułu przegrali we wtorek u siebie z Bayernem.

Bohaterem i antybohaterem tego meczu został Luis Diaz. Kolumbijczyk najpierw strzelił dwa gole, ale jeszcze pod koniec pierwszej połowy wyleciał z boiska za brutalny faul na Achrafie Hakimim. Nie wiadomo, jak poważnej kontuzji doznał Marokańczyk, ale nie był jedynym, który nie dotrwał do końcowego gwizdka. O zmianę poprosił także zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele.

Bayern, mimo gry w dziesięciu, odniósł 16. zwycięstwo z rzędu. Wysoką wygraną zanotował w Pradze Arsenal. Rozbił Slavię 3:0, ale ten mecz przejdzie do historii z innego powodu.

Na boisku zobaczyliśmy najmłodszego debiutanta w dziejach Ligi Mistrzów. Nazywa się Max Dowman, ma dokładnie 15 lat i 308 dni. Warto zapamiętać to nazwisko. Poprzedni rekordzista – Youssoufa Moukoko był starszy o kilka miesięcy (16 lat i 18 dni).

LIGA MISTRZÓW – 4. KOLEJKA

Slavia Praga – Arsenal 0:3
Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0
Liverpool – Real Madryt 1:0
Paris Saint-Germain – Bayern Monachium 1:2
Tottenham – FC Kopenhaga 4:0
Juventus Turyn – Sporting Lizbona 1:1
Atletico Madryt – Union Saint-Gilloise 3:1
Bodo/Glimt – Monaco 0:1
Olympiakos Pireus – PSV Eindhoven 1:1


Źródło: rp.pl

