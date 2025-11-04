Liga Mistrzów. Liverpool wstał z kolan, Bayern podbił Paryż

Aktualizacja: 05.11.2025 03:07 Publikacja: 04.11.2025 23:51
Liverpool - Real Madryt
Foto: PAP/EPA
Ten mecz nieprzypadkowo nazywany był przedwczesnym finałem. W końcu mierzyły się drużyny, które zdobyły w sumie 21 pucharów Ligi Mistrzów.
Liverpool popadł co prawda ostatnio w kryzys, przez miesiąc doznał aż sześciu porażek, ale takie spotkania wyzwalają w piłkarzach dodatkową energię. I tak było właśnie na Anfield.
Gospodarze pokonali Real po golu Alexisa MacAllistera, który trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. W niedzielę przed mistrzami Anglii kolejne wyzwanie – wyjazdowe starcie z Manchesterem City w Premier League.
Czytaj więcej
Najważniejsze w tej robocie to nie przeszkadzać widzom. Kiedyś pewien taksówkarz powiedział mi: –...
Zarówno Liverpool, jak i Królewscy mają apetyt na odebranie Paris Saint-Germain najważniejszego klubowego trofeum. Obrońcy tytułu przegrali we wtorek u siebie z Bayernem.
Bohaterem i antybohaterem tego meczu został Luis Diaz. Kolumbijczyk najpierw strzelił dwa gole, ale jeszcze pod koniec pierwszej połowy wyleciał z boiska za brutalny faul na Achrafie Hakimim. Nie wiadomo, jak poważnej kontuzji doznał Marokańczyk, ale nie był jedynym, który nie dotrwał do końcowego gwizdka. O zmianę poprosił także zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele.
Bayern, mimo gry w dziesięciu, odniósł 16. zwycięstwo z rzędu. Wysoką wygraną zanotował w Pradze Arsenal. Rozbił Slavię 3:0, ale ten mecz przejdzie do historii z innego powodu.
Na boisku zobaczyliśmy najmłodszego debiutanta w dziejach Ligi Mistrzów. Nazywa się Max Dowman, ma dokładnie 15 lat i 308 dni. Warto zapamiętać to nazwisko. Poprzedni rekordzista – Youssoufa Moukoko był starszy o kilka miesięcy (16 lat i 18 dni).
Slavia Praga – Arsenal 0:3
Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0
Liverpool – Real Madryt 1:0
Paris Saint-Germain – Bayern Monachium 1:2
Tottenham – FC Kopenhaga 4:0
Juventus Turyn – Sporting Lizbona 1:1
Atletico Madryt – Union Saint-Gilloise 3:1
Bodo/Glimt – Monaco 0:1
Olympiakos Pireus – PSV Eindhoven 1:1
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ten mecz nieprzypadkowo nazywany był przedwczesnym finałem. W końcu mierzyły się drużyny, które zdobyły w sumie 21 pucharów Ligi Mistrzów.
Liverpool popadł co prawda ostatnio w kryzys, przez miesiąc doznał aż sześciu porażek, ale takie spotkania wyzwalają w piłkarzach dodatkową energię. I tak było właśnie na Anfield.
Xavi odrzucił ofertę prowadzenia Spartaka Moskwa. Były trener Barcelony nie spieszy się z powrotem na ławkę.
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Dla Legii Warszawa mecz z Pogonią Szczecin był czymś więcej niż grą o posadę Edwarda Iordanescu. Był grą o wszys...
10 357 widzów zasiadło na trybunach PreZero Areny w Gliwicach, by obejrzeć spotkanie Piasta Gliwice z RSC Anderl...
Były trener Legii Warszawa Goncalo Feio znów ma pracować w Ekstraklasie. Dopina szczegóły kontraktu z Radomiakiem.
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Były piłkarz Barcelony i reprezentacji Brazylii Dani Alves miał wszystko: pieniądze, sławę, uwielbienie fanów, a...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas