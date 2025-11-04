Liga Mistrzów. Liverpool wstał z kolan, Bayern podbił Paryż

Ten mecz nieprzypadkowo nazywany był przedwczesnym finałem. W końcu mierzyły się drużyny, które zdobyły w sumie 21 pucharów Ligi Mistrzów.

Reklama Reklama

Liverpool popadł co prawda ostatnio w kryzys, przez miesiąc doznał aż sześciu porażek, ale takie spotkania wyzwalają w piłkarzach dodatkową energię. I tak było właśnie na Anfield.

Najmłodszy debiutant w historii Ligi Mistrzów. Kim jest Max Dowman?

Gospodarze pokonali Real po golu Alexisa MacAllistera, który trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. W niedzielę przed mistrzami Anglii kolejne wyzwanie – wyjazdowe starcie z Manchesterem City w Premier League.

Zarówno Liverpool, jak i Królewscy mają apetyt na odebranie Paris Saint-Germain najważniejszego klubowego trofeum. Obrońcy tytułu przegrali we wtorek u siebie z Bayernem.