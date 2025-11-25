Mali i biedni też będą na balu. Kto zagra na przyszłorocznym mundialu?

Teraz na mistrzostwa świata awansują autentycznie maluczcy, albo ci, u których futbol w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, jak Uzbekistan i Jordania. Ostatnio najwięcej mówi się o wyczynie reprezentacji Curacao i Haiti. Pierwsi mają ludności mniej niż Radom. Drudzy dali radość mieszkańcom jednego z najbiedniejszych krajów na świecie, wstrząsanego wojnami i klęskami żywiołowymi. Jak to w ogóle możliwe, że udało im się to osiągnąć kosztem Jamajki i Nikaragui?

Na pewno nie byłoby to możliwe, gdyby świat się nie zmieniał, a przepisy FIFA były inne. Obie reprezentacje są zbudowane na piłkarzach mających silne związki rodzinne z Curacao lub Haiti, ale urodzili się, wychowali i zostali piłkarzami w Europie, odpowiednio w Holandii i Francji. Dzisiaj na Starym Kontynencie „produkuje się” tak wielu piłkarzy, że nie dla wszystkich starcza miejsca, zwłaszcza w drużynach narodowych. Do reprezentacji Anglii, Francji czy Holandii trafiają najlepsi, a pozostali, jeśli mają ochotę, szukają swojej szansy w krajach przodków.

Tak jest choćby w przypadku braci Reijndersów. Tijjani jest gwiazdą Holandii, a jego brat Eliano gra dla Indonezji. Podobne historie zdarzają się w drużynie Curacao, które jest byłą holenderską kolonią, a państwem autonomicznym stało się dopiero w 2010 r.

W drużynie dowodzonej przez Dicka Advocaata pełno jest piłkarzy urodzonych w Holandii i grających na Starym Kontynencie, ale mających przodków pochodzących z wyspy. W takim przypadku FIFA łatwiej pozwala na naturalizację, z czego w Polsce skorzystał m.in. Matty Cash. W ten sposób do drużyny Curacao trafili m.in. Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Armando Obispo (PSV).

W Holandii urodzili się bracia Leandro i Juninho Bacuna. Obaj jako juniorzy grali w pomarańczowych koszulkach, ale potem zmienili barwy na niebieskie, m.in. dlatego, że Holandia okazała się dla nich za mocna. Z takich zawodników 78-letni Advocaat (najstarszy trener na mundialu) złożył ekipę, która sprawiła wielką sensację. Przypomina się od razu drużyna Trynidadu i Tobago, którą na mundial wprowadził Leo Beenhakker.