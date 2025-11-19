Reklama
Curaçao zagra na mundialu. Kraj jest mniejszy niż Warszawa

Curaçao, terytorium autonomiczne należące do Holandii, położone na jednej z Wysp Zawietrznych w archipelagu Małych Antyli, jest najmniejszym w historii państwem, które zagra na mundialu.

Publikacja: 19.11.2025 13:31

Reprezentacja Curaçao

Foto: REUTERS/Gilbert Bellamy

Artur Bartkiewicz

Curaçao liczy 444 km2, czyli mniej niż Warszawa (liczy ok. 517 km2) i jest zamieszkiwane przez niespełna 160 tys. osób. O awans walczyło w strefie CONCACAF, obejmującej państwa położone w Ameryce Północnej, Środkowej i na Karaibach. Trzy czołowe reprezentacje z tej strefy – USA, Kanada i Meksyk – są gospodarzami mundialu, co oznacza, że państwa te nie musiały walczyć o awans w eliminacjach. 

444 km kw.

Taką powierzchnię ma wyspa, na której leży Curaçao

Dramatyczne okoliczności awansu Curaçao na mundial: Karny dla rywali, którego w końcu nie było

Awans Curaçao zapewniło sobie, remisując na wyjeździe bezbramkowo z Jamajką. Dzięki temu reprezentacja tego kraju wygrała rywalizację w grupie B, nie przegrywając spotkania (zanotowało trzy zwycięstwa i trzy remisy). Jamajka o awans powalczy w barażu interkontynentalnym. 

Jak polscy piłkarze wpadli w pułapkę
Piłka nożna
Jak polscy piłkarze wpadli w pułapkę

Dotychczas najmniejszym państwem, jakie wystąpiło na mundialu była Islandia, zamieszkiwana przez 350 tys. mieszkańców. Od teraz tytuł ten należy do Curaçao. 

Kibice reprezentacji z niewielkiej wyspy w archipelagu Małych Antyli przeżyli chwilę grozy w doliczonym czasie gry w II połowie, gdy sędzia podyktował rzut karny dla Jamajki. Ostatecznie jednak po skorzystaniu z VAR (wideoweryfikacji) arbiter decyzję zmienił. 

Jamajce w tym meczu zabrakło szczęścia – w II połowie piłkarze reprezentacji prowadzonej przez Steve'a McClarena trzy razy trafiali w poprzeczkę.

Haiti zakwalifikowało się na mundial po raz drugi w historii. Ostatnio zagrało na piłkarskich mistrzostwach świata w 1974 roku

Nietypowe okoliczności awansu Haiti na mundial

Oprócz Curaçao na mundial zakwalifikowały się ze strefy CONCACAF Haiti (w ostatnim meczu wygrało z Nikaraguą 2:0, dzięki czemu nie dało się wyprzedzić Hondurasowi) oraz Panama (wygrała 3:0 z Salwadorem, wygrywając wyścig o awans z Surinamem). Honduras stracił awans na mundial, remisując 0:0 z Kostaryką (przed ostatnią serią gier to Honduras zajmował miejsce premiowane bezpośrednim awansem). Na dodatek Honduras nie zakwalifikował się nawet do barażu interkontynentalnego. W tym zagra Surinam, który przed ostatnią serią gier też prowadził w grupie, ale przegrał 1:3 z Gwatemalą i dał się wyprzedzić Panamie. Gdyby Surinam nie strzelił gola (zdobył go w trzeciej minucie doliczonego czasu gry w II połowie), lub stracił jeszcze jedną bramkę, wówczas w barażu interkontynentalnym wystąpiłby Honduras. 

Na uwagę zasługuje awans Haiti – reprezentacji, która mecze „u siebie” rozgrywała poza granicami kraju, ze względu na sytuację wewnętrzną (zbrojne gangi kontrolują obecnie niemal całą stolicę Haiti, Port-au-Prince). Sytuacja jest nietypowa do tego stopnia, że selekcjoner Haiti, Sébastien Migne, który prowadzi reprezentację od 18 miesięcy, w tym czasie nigdy nie pojawił się w kraju, którego reprezentację prowadzi. 

Haiti zakwalifikowało się na mundial po raz drugi w historii. Ostatnio zagrało na piłkarskich mistrzostwach świata w 1974 roku – wówczas rywalizowało na mundialu m.in. z Polską, z którą przegrało aż 0:7. 

Surinam i Jamajka będą rywalizować w barażu międzykontynentalnym o dwa miejsca na mundialu z Boliwią, DR Konga, Irakiem i Nową Kaledonią. 

Źródło: rp.pl

