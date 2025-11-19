Kibice reprezentacji z niewielkiej wyspy w archipelagu Małych Antyli przeżyli chwilę grozy w doliczonym czasie gry w II połowie, gdy sędzia podyktował rzut karny dla Jamajki. Ostatecznie jednak po skorzystaniu z VAR (wideoweryfikacji) arbiter decyzję zmienił.

Jamajce w tym meczu zabrakło szczęścia – w II połowie piłkarze reprezentacji prowadzonej przez Steve'a McClarena trzy razy trafiali w poprzeczkę.

Nietypowe okoliczności awansu Haiti na mundial

Oprócz Curaçao na mundial zakwalifikowały się ze strefy CONCACAF Haiti (w ostatnim meczu wygrało z Nikaraguą 2:0, dzięki czemu nie dało się wyprzedzić Hondurasowi) oraz Panama (wygrała 3:0 z Salwadorem, wygrywając wyścig o awans z Surinamem). Honduras stracił awans na mundial, remisując 0:0 z Kostaryką (przed ostatnią serią gier to Honduras zajmował miejsce premiowane bezpośrednim awansem). Na dodatek Honduras nie zakwalifikował się nawet do barażu interkontynentalnego. W tym zagra Surinam, który przed ostatnią serią gier też prowadził w grupie, ale przegrał 1:3 z Gwatemalą i dał się wyprzedzić Panamie. Gdyby Surinam nie strzelił gola (zdobył go w trzeciej minucie doliczonego czasu gry w II połowie), lub stracił jeszcze jedną bramkę, wówczas w barażu interkontynentalnym wystąpiłby Honduras.

Na uwagę zasługuje awans Haiti – reprezentacji, która mecze „u siebie” rozgrywała poza granicami kraju, ze względu na sytuację wewnętrzną (zbrojne gangi kontrolują obecnie niemal całą stolicę Haiti, Port-au-Prince). Sytuacja jest nietypowa do tego stopnia, że selekcjoner Haiti, Sébastien Migne, który prowadzi reprezentację od 18 miesięcy, w tym czasie nigdy nie pojawił się w kraju, którego reprezentację prowadzi.

Haiti zakwalifikowało się na mundial po raz drugi w historii. Ostatnio zagrało na piłkarskich mistrzostwach świata w 1974 roku – wówczas rywalizowało na mundialu m.in. z Polską, z którą przegrało aż 0:7.