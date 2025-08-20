Piłkarze reprezentacji Polski zmieniają kluby. Chcą pojechać na mundial w USA

We wrześniu kadrę czekają mecze z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (trzy dni później w Chorzowie), kluczowe w kontekście awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA.

– Nie będzie rewolucji, bo to nigdy nie pomaga, ale często powoduje wiele chaosu. Na gruntowne zmiany potrzebny jest dłuższy czas – zapowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jan Urban. – Zależy nam na tym, by jak najwięcej naszych piłkarzy grało w klubach. Dopiero to by nam dało odpowiednio dużo informacji potrzebnych do wybrania optymalnego składu.

Nicola Zalewski odchodzi z Interu Mediolan. Czy Piotr Zieliński będzie następny?

Z grą w zagranicznych klubach był ostatnio niestety problem. Kilku zawodników zmieniło więc latem pracodawców, by poprawić swoją sytuację. Ale niektórzy podjęli decyzje, które od kadry mogą ich oddalić.

W ostatnich dniach najgłośniej było o przeprowadzce Nicoli Zalewskiego, który Inter Mediolan zamienił na Atalantę Bergamo. To spora niespodzianka, biorąc pod uwagę, że finalista Ligi Mistrzów dopiero co wykupił Polaka z Romy.