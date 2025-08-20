Reklama

Piłkarze reprezentacji Polski zmieniają kluby. Chcą pojechać na mundial w USA

Za kilkanaście dni rusza zgrupowanie kadry. Pierwsze pod wodzą Jana Urbana. Nowy selekcjoner wkrótce ogłosi powołania. Kilku piłkarzy zmieniło latem kluby, by poprawić swoje notowania i pomóc reprezentacji w walce o mundial.

Publikacja: 20.08.2025 17:45

Nowy selekcjoner Jan Urban wkrótce ogłosi powołania do reprezentacji

Nowy selekcjoner Jan Urban wkrótce ogłosi powołania do reprezentacji

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

We wrześniu kadrę czekają mecze z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (trzy dni później w Chorzowie), kluczowe w kontekście awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA.

– Nie będzie rewolucji, bo to nigdy nie pomaga, ale często powoduje wiele chaosu. Na gruntowne zmiany potrzebny jest dłuższy czas – zapowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jan Urban. – Zależy nam na tym, by jak najwięcej naszych piłkarzy grało w klubach. Dopiero to by nam dało odpowiednio dużo informacji potrzebnych do wybrania optymalnego składu.

Nicola Zalewski odchodzi z Interu Mediolan. Czy Piotr Zieliński będzie następny?

Z grą w zagranicznych klubach był ostatnio niestety problem. Kilku zawodników zmieniło więc latem pracodawców, by poprawić swoją sytuację. Ale niektórzy podjęli decyzje, które od kadry mogą ich oddalić.

W ostatnich dniach najgłośniej było o przeprowadzce Nicoli Zalewskiego, który Inter Mediolan zamienił na Atalantę Bergamo. To spora niespodzianka, biorąc pod uwagę, że finalista Ligi Mistrzów dopiero co wykupił Polaka z Romy.

Czytaj więcej

Jan Urban
Piłka nożna
Jan Urban dla „Rzeczpospolitej": Jeśli Robert Lewandowski będzie zdrowy, wyślemy mu powołanie
Reklama
Reklama

W Interze Zalewski rozegrał w minionym sezonie 17 meczów, strzelił jednego gola i miał jedną asystę. Wszedł też z ławki rezerwowych w finale Champions League (0:5 z Paris Saint-Germain). Atalanta, która rozgrywki Serie A zakończyła na trzecim miejscu, ustępując właśnie Interowi i Napoli, zapłaciła za niego 17 mln euro.

W Mediolanie został Piotr Zieliński, ale i on wkrótce może odejść, bo konkurencja w środku pola jest ogromna. Inter czeka na oferty. Znów mówi się o kierunku arabskim.

Kiedy zamyka się letnie okno transferowe?

Kontynuować karierę na Bliskim Wschodzie postanowili Krzysztof Piątek i Marcin Bułka. Pierwszy wybrał katarski Al-Duhail i już strzela dla niego gole, drugi postawił na saudyjski Neom SC. Finansowo na pewno skorzystają, ale czy nie zamkną sobie drogi do reprezentacji?

Bułka, który był łączony z klubami Premier League, zbierał pochwały za grę w Nicei. Na francuskie salony wrócił Przemysław Frankowski, ostatnio był wypożyczony z Lens do Galatasaray Stambuł, teraz dołączył do Rennes.

Czytaj więcej

Jerzy Dudek (w środku, na czarno), jako zawodnik Liverpoolu był jednym z trzech Polaków, którzy ze s
Plus Minus
Trudne sprawy Polaków w Premier League

Duży awans zaliczył Jakub Piotrowski. Z Łudogorca Razgrad przeniósł się do Udinese. Znów spotka się z trenerem Kostą Runjaiciem, u którego grał w Pogoni Szczecin.

Reklama
Reklama

Być może Włochy opuści Kacper Urbański. Wypożyczenie z Bologni do Monzy nie poprawiło jego sytuacji. Wystąpił tylko w ośmiu meczach. Teraz zainteresowana jest nim Mallorca. Jakub Kamiński, który nie ma za sobą udanego sezonu w Wolfsburgu, został z kolei wypożyczony do FC Köln.

W Porto gra już – i zbiera pochwały – Jan Bednarek, a Portugalczycy nie rezygnują ze sprowadzenia drugiego obrońcy naszej reprezentacji – Jakuba Kiwiora, który sezon kończył jako podstawowy piłkarz Arsenalu, ale na inaugurację Premier League nie znalazł się w meczowej kadrze.

Letnie okno transferowe w wielkich ligach zamyka się 1 września.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban Piotr Zieliński Krzysztof Piątek Jan Bednarek Przemysław Frankowski Nicola Zalewski mundial reprezentacja Polski

We wrześniu kadrę czekają mecze z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (trzy dni później w Chorzowie), kluczowe w kontekście awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA.

– Nie będzie rewolucji, bo to nigdy nie pomaga, ale często powoduje wiele chaosu. Na gruntowne zmiany potrzebny jest dłuższy czas – zapowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jan Urban. – Zależy nam na tym, by jak najwięcej naszych piłkarzy grało w klubach. Dopiero to by nam dało odpowiednio dużo informacji potrzebnych do wybrania optymalnego składu.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
FIFA znów majstruje przy kalendarzu. Piłkarze zadowoleni nie będą
Piłka nożna
FIFA znów majstruje przy kalendarzu. Piłkarze zadowoleni nie będą
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Jan Urban
Piłka nożna
Jan Urban dla „Rzeczpospolitej": Jeśli Robert Lewandowski będzie zdrowy, wyślemy mu powołanie
Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Macca
Piłka nożna
Skandal podczas meczu Rakowa. Prezydent reaguje na zachowanie kibiców z Izraela
Jagiellonia zafundowała kibicom huśtawkę nastrojów
Piłka nożna
Puchary: Polskie zwycięstwa, ale nie wszyscy się cieszą
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
PSG wygrało Superpuchar Europy
Piłka nożna
Superpuchar Europy: PSG rzutem na taśmę zapewniło sobie trofeum
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie