Piłkarze reprezentacji Polski zmieniają kluby. Chcą pojechać na mundial w USA

Nowy selekcjoner Jan Urban wkrótce ogłosi powołania do reprezentacji
Foto: PAP/Leszek Szymański
We wrześniu kadrę czekają mecze z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (trzy dni później w Chorzowie), kluczowe w kontekście awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata w USA.
– Nie będzie rewolucji, bo to nigdy nie pomaga, ale często powoduje wiele chaosu. Na gruntowne zmiany potrzebny jest dłuższy czas – zapowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jan Urban. – Zależy nam na tym, by jak najwięcej naszych piłkarzy grało w klubach. Dopiero to by nam dało odpowiednio dużo informacji potrzebnych do wybrania optymalnego składu.
Z grą w zagranicznych klubach był ostatnio niestety problem. Kilku zawodników zmieniło więc latem pracodawców, by poprawić swoją sytuację. Ale niektórzy podjęli decyzje, które od kadry mogą ich oddalić.
W ostatnich dniach najgłośniej było o przeprowadzce Nicoli Zalewskiego, który Inter Mediolan zamienił na Atalantę Bergamo. To spora niespodzianka, biorąc pod uwagę, że finalista Ligi Mistrzów dopiero co wykupił Polaka z Romy.
W Interze Zalewski rozegrał w minionym sezonie 17 meczów, strzelił jednego gola i miał jedną asystę. Wszedł też z ławki rezerwowych w finale Champions League (0:5 z Paris Saint-Germain). Atalanta, która rozgrywki Serie A zakończyła na trzecim miejscu, ustępując właśnie Interowi i Napoli, zapłaciła za niego 17 mln euro.
W Mediolanie został Piotr Zieliński, ale i on wkrótce może odejść, bo konkurencja w środku pola jest ogromna. Inter czeka na oferty. Znów mówi się o kierunku arabskim.
Kontynuować karierę na Bliskim Wschodzie postanowili Krzysztof Piątek i Marcin Bułka. Pierwszy wybrał katarski Al-Duhail i już strzela dla niego gole, drugi postawił na saudyjski Neom SC. Finansowo na pewno skorzystają, ale czy nie zamkną sobie drogi do reprezentacji?
Bułka, który był łączony z klubami Premier League, zbierał pochwały za grę w Nicei. Na francuskie salony wrócił Przemysław Frankowski, ostatnio był wypożyczony z Lens do Galatasaray Stambuł, teraz dołączył do Rennes.
Duży awans zaliczył Jakub Piotrowski. Z Łudogorca Razgrad przeniósł się do Udinese. Znów spotka się z trenerem Kostą Runjaiciem, u którego grał w Pogoni Szczecin.
Być może Włochy opuści Kacper Urbański. Wypożyczenie z Bologni do Monzy nie poprawiło jego sytuacji. Wystąpił tylko w ośmiu meczach. Teraz zainteresowana jest nim Mallorca. Jakub Kamiński, który nie ma za sobą udanego sezonu w Wolfsburgu, został z kolei wypożyczony do FC Köln.
W Porto gra już – i zbiera pochwały – Jan Bednarek, a Portugalczycy nie rezygnują ze sprowadzenia drugiego obrońcy naszej reprezentacji – Jakuba Kiwiora, który sezon kończył jako podstawowy piłkarz Arsenalu, ale na inaugurację Premier League nie znalazł się w meczowej kadrze.
Letnie okno transferowe w wielkich ligach zamyka się 1 września.
