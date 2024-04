Bayern do półfinału awansował po czterech latach przerwy. Kiedy ostatnio zaszedł tak daleko, triumfował w całych rozgrywkach. To był pandemiczny sezon, w którym Bawarczycy pokonali w finale PSG. Gdyby teraz doszło do powtórki, trzeba by mówić o dużej niespodziance, bo wszyscy spisali już zespół Thomasa Tuchela na straty.

Liga Mistrzów. Kiedy półfinały?

Bundesliga będzie miała w półfinałach aż dwóch przedstawicieli, bo we wtorek awans wywalczyła Borussia Dortmund, odrabiając straty w rewanżu z Atletico Madryt.

Pierwsze mecze półfinałowe zaplanowano na 30 kwietnia i 1 maja, rewanże tydzień później.

Liga Mistrzów - ćwierćfinał

Bayern Monachium - Arsenal 1:0

(J. Kimmich 63)