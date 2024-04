PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Luis Enrique zmienił wszystko

PSG udał się rewanż. Porażka 2:3 w pierwszym meczu, fatalny początek na Montjuic, a potem cztery gole, dające awans. Paryżanie są pierwszą francuską drużyną, której udało się awansować w Lidze Mistrzów po przegranej na własnym boisku w pierwszym spotkaniu. I jest to dziełem zespołu, po którym po wielkich zmianach kilka miesięcy temu, trudno się było spodziewać.

„Trudno nie zauważyć, że dokonała tego drużyna, z której rok temu odeszli Leo Messi i Neymar. I co prawda na trzech zawodników Ousmane Dembele, Lucasa Hernandeza i Bradleya Barcolę wydano latem 140 milionów euro, ale logika działania tego klubu uległa zmianie. Ona się zmieniła wraz z przyjściem trenera Luisa Enrique” – pisze „L’Equipe”.

Gazeta podkreśla, że szczególnie w tym spotkaniu widać było, jaki wpływ na francuską drużynę ma hiszpański szkoleniowiec, podejmując właściwe decyzje we właściwym czasie. Był całkowitym przeciwieństwem Xaviego, który popełniał błąd za błędem i nie wytrzymał nerwowo, przyczyniając się do katastrofy Barcelony.

„Robert Lewandowski bardzo pomógł paryżanom”

Sporo miejsca Francuzi poświęcili Robertowi Lewandowskiemu. W swojej relacji „L’Equipe” nawiązała do słynnej serii wydawniczej słowników języka francuskiego „Le Petit Robert”, czyli „Mały Robert”. Postuluje, że dobrze by było, gdyby wpisano do tego słownika francuski odpowiednik remontady.

„Natomiast wielki Robert, Lewandowski, bardzo pomógł paryżanom. Nie tylko dlatego, że polski napastnik nie istniał w rewanżu, ale w 88. minucie oddając strzał zamiast podać do Joao Feliksa, prawdopodobnie zapobiegł dogrywce” – czytamy we francuskiej gazecie. Zdaniem komentatorów dla Barcelony bardziej pożyteczny niż Lewandowski byłby Lamine Yamal, którego Xavi zdjął z boiska po czerwonej kartce dla Araujo.