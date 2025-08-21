Lech zderzył się z Europą. Do Ligi Konferencji wysłały go Smerfy

Aktualizacja: 22.08.2025 03:02 Publikacja: 21.08.2025 23:09
Dwa tygodnie temu Lech miał prawo jeszcze marzyć o Lidze Mistrzów, ale ze snu wybudziła go Crvena Zvezda Belgrad. Z Ligi Europy wyleczyły go w czwartkowy wieczór Smerfy, bo taki przydomek nosi KRC Genk – klub, w którym wychowali się belgijscy gwiazdorzy Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois.
Przed stratą bramki ratował Lecha słupek oraz Bartosz Mrozek, broniąc rzut karny i dobitkę, a i tak na przerwę piłkarze z Poznania schodzili z pokaźnym bagażem. Po 45 minutach przegrywali aż 1:4.
Wyrównujący gol Filipa Jagiełły wlał nadzieję tylko na chwilę, bo obrona gospodarzy popełniała fatalne, kosztowne w skutkach błędy. Wykorzystali je Patrik Hrosovsky (dwukrotnie), Bryan Heynen i Hyeon-gyu Oh, a na początku drugiej połowy Lechowi skrzydła podciął Michał Gurgul, trafiając – chwilę po wejściu na murawę – do własnej bramki.
Katastrofa przy Bułgarskiej praktycznie zamyka mistrzom Polski bramy do Ligi Europy. Trudno wierzyć, że za tydzień polecą do Belgii i odrobią straty. Nie z taką grą.
W tym sezonie Lech tylko w jednym meczu (rewanż z Breidablik 1:0) zachował czyste konto. Cztery gole strzeliła mu Cracovia (porażka 1:4), trzy – Lechia Gdańsk (zwycięstwo 4:3) i Crvena Zvezda (1:3).
Dziurawa defensywa to największy problem Lecha – obok licznych kontuzji w zespole, które bardzo niepokoją Nielsa Frederiksena. – Nie podoba mi się to. Musimy znaleźć powody takiej sytuacji i zrobić wszystko, aby uniknąć tego w przyszłości – mówi trener mistrzów Polski.
Rozwiązania trzeba szukać szybko, by jesienią nie przeżywać równie smutnych wieczorów w Lidze Konferencji.
