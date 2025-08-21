Reklama

Lech zderzył się z Europą. Do Ligi Konferencji wysłały go Smerfy

Porażka 1:5 na własnym boisku z KRC Genk sprawia, że tylko najwięksi optymiści mogą wierzyć, że Lech Poznań odrobi straty w rewanżu i zakwalifikuje się do Ligi Europy. Ale w pucharach i tak jesienią zagra, bo ma już zagwarantowany udział w Lidze Konferencji.

Publikacja: 21.08.2025 23:09

Lech zderzył się z Europą. Do Ligi Konferencji wysłały go Smerfy

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Tomasz Wacławek

Dwa tygodnie temu Lech miał prawo jeszcze marzyć o Lidze Mistrzów, ale ze snu wybudziła go Crvena Zvezda Belgrad. Z Ligi Europy wyleczyły go w czwartkowy wieczór Smerfy, bo taki przydomek nosi KRC Genk – klub, w którym wychowali się belgijscy gwiazdorzy Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois.

Przed stratą bramki ratował Lecha słupek oraz Bartosz Mrozek, broniąc rzut karny i dobitkę, a i tak na przerwę piłkarze z Poznania schodzili z pokaźnym bagażem. Po 45 minutach przegrywali aż 1:4.

Katastrofa w Poznaniu. Liga Europy nie dla Lecha

Wyrównujący gol Filipa Jagiełły wlał nadzieję tylko na chwilę, bo obrona gospodarzy popełniała fatalne, kosztowne w skutkach błędy. Wykorzystali je Patrik Hrosovsky (dwukrotnie), Bryan Heynen i Hyeon-gyu Oh, a na początku drugiej połowy Lechowi skrzydła podciął Michał Gurgul, trafiając – chwilę po wejściu na murawę – do własnej bramki.

Czytaj więcej

Napastnik Lecha Poznań Mikael Ishak
Piłka nożna
Lech walczył, ale to Serbowie grają dalej

Katastrofa przy Bułgarskiej praktycznie zamyka mistrzom Polski bramy do Ligi Europy. Trudno wierzyć, że za tydzień polecą do Belgii i odrobią straty. Nie z taką grą.

Reklama
Reklama

W tym sezonie Lech tylko w jednym meczu (rewanż z Breidablik 1:0) zachował czyste konto. Cztery gole strzeliła mu Cracovia (porażka 1:4), trzy – Lechia Gdańsk (zwycięstwo 4:3) i Crvena Zvezda (1:3).

Dlaczego w Lechu jest tyle kontuzji?

Dziurawa defensywa to największy problem Lecha – obok licznych kontuzji w zespole, które bardzo niepokoją Nielsa Frederiksena. – Nie podoba mi się to. Musimy znaleźć powody takiej sytuacji i zrobić wszystko, aby uniknąć tego w przyszłości – mówi trener mistrzów Polski.

Czytaj więcej

Jan Urban
Piłka nożna
Jan Urban dla „Rzeczpospolitej": Jeśli Robert Lewandowski będzie zdrowy, wyślemy mu powołanie

Rozwiązania trzeba szukać szybko, by jesienią nie przeżywać równie smutnych wieczorów w Lidze Konferencji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Polskie Kluby Piłkarskie Europejskie Puchary Liga Europy Lech Poznań Liga Konferencji Europy

Dwa tygodnie temu Lech miał prawo jeszcze marzyć o Lidze Mistrzów, ale ze snu wybudziła go Crvena Zvezda Belgrad. Z Ligi Europy wyleczyły go w czwartkowy wieczór Smerfy, bo taki przydomek nosi KRC Genk – klub, w którym wychowali się belgijscy gwiazdorzy Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois.

Przed stratą bramki ratował Lecha słupek oraz Bartosz Mrozek, broniąc rzut karny i dobitkę, a i tak na przerwę piłkarze z Poznania schodzili z pokaźnym bagażem. Po 45 minutach przegrywali aż 1:4.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Trzy polskie zwycięstwa. Legia, Raków i Jagiellonia bliżej Ligi Konferencji
Piłka nożna
Trzy polskie zwycięstwa. Legia, Raków i Jagiellonia bliżej Ligi Konferencji
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Nowy selekcjoner Jan Urban wkrótce ogłosi powołania do reprezentacji
Piłka nożna
Piłkarze reprezentacji Polski zmieniają kluby. Chcą pojechać na mundial w USA
FIFA znów majstruje przy kalendarzu. Piłkarze zadowoleni nie będą
Piłka nożna
FIFA znów majstruje przy kalendarzu. Piłkarze zadowoleni nie będą
Jan Urban
Piłka nożna
Jan Urban dla „Rzeczpospolitej": Jeśli Robert Lewandowski będzie zdrowy, wyślemy mu powołanie
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Macca
Piłka nożna
Skandal podczas meczu Rakowa. Prezydent reaguje na zachowanie kibiców z Izraela
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie