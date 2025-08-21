Lech zderzył się z Europą. Do Ligi Konferencji wysłały go Smerfy

Dwa tygodnie temu Lech miał prawo jeszcze marzyć o Lidze Mistrzów, ale ze snu wybudziła go Crvena Zvezda Belgrad. Z Ligi Europy wyleczyły go w czwartkowy wieczór Smerfy, bo taki przydomek nosi KRC Genk – klub, w którym wychowali się belgijscy gwiazdorzy Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois.

Przed stratą bramki ratował Lecha słupek oraz Bartosz Mrozek, broniąc rzut karny i dobitkę, a i tak na przerwę piłkarze z Poznania schodzili z pokaźnym bagażem. Po 45 minutach przegrywali aż 1:4.

Katastrofa w Poznaniu. Liga Europy nie dla Lecha

Wyrównujący gol Filipa Jagiełły wlał nadzieję tylko na chwilę, bo obrona gospodarzy popełniała fatalne, kosztowne w skutkach błędy. Wykorzystali je Patrik Hrosovsky (dwukrotnie), Bryan Heynen i Hyeon-gyu Oh, a na początku drugiej połowy Lechowi skrzydła podciął Michał Gurgul, trafiając – chwilę po wejściu na murawę – do własnej bramki.

Katastrofa przy Bułgarskiej praktycznie zamyka mistrzom Polski bramy do Ligi Europy. Trudno wierzyć, że za tydzień polecą do Belgii i odrobią straty. Nie z taką grą.