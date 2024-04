Guardiola w poszukiwaniu perfekcji ma tendencję do kombinowania. Kibice mieli prawo być zaskoczeni, patrząc, jak z boiska przed rzutami karnymi zdejmuje Kevina de Bruyne i Erlinga Haalanda. - Poprosili mnie o zmianę, bo nie byli w stanie kontynuować gry - tłumaczył Hiszpan. W efekcie do ostatniej jedenastki podszedł bramkarz Ederson, ale to nie on, lecz Bernardo Silva i Mateo Kovacić, nie wytrzymali próby nerwów.

Czytaj więcej Piłka nożna Manchester City - Real. Wielkie emocje w grze o półfinał Ligi Mistrzów, zdecydowały karne Nie wystarczyło 120 minut rewanżu między Manchesterem City a Realem Madryt (1:1), o awansie do półfinału Ligi Mistrzów musiały przesądzić rzuty karne. Lepiej strzelał je Real i w półfinale zmierzy się z Bayernem Monachium. Bohaterem - ukraiński bramkarz Andrij Łunin.

Real pozbył się najgroźniejszego rywala i wyrasta na głównego faworyta rozgrywek. - Wszyscy uznali już nas za martwych, ale Real nigdy nie umiera. Zawsze znajdziemy wyjście z sytuacji, która wydaje się beznadziejna - triumfował Carlo Ancelotti.

Trener Królewskich przyznał, że przetrwanie do rzutów karnych było jedynym sposobem, by pokonać City na ich terenie. W konkursie jedenastek też zdołali wyjść z tarapatów, bo pierwszą próbę zmarnował Luka Modrić. Kolejne karne wykonywali już pewnie, a bohaterem został ukraiński bramkarz Andrij Łunin, który obronił dwa strzały.

Ancelotti wyrównał przy okazji rekord Guardioli i po raz dziesiąty wprowadził swoją drużynę do półfinału Champions League (pięciokrotnie z Realem, cztery razy z Milanem i raz z Juventusem).

W sobotę El Clasico. Real może odebrać tytuł Barcelonie

City pozostała obrona mistrzostwa i Pucharu Anglii. W sobotnim półfinale spotkają się z Chelsea (18.15, Eleven Sports 1), a w wyścigu o tytuł, który będzie trwał zapewne do samego końca, są na pole position i o dwa punkty wyprzedzają Arsenal oraz Liverpool.