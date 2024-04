Liga Mistrzów. Kiedy Bayern - Real?

Na tron pragnęliby wrócić właśnie piłkarze Carlo Ancelottiego, ale w drodze na Wembley najpierw muszą pokonać Bayern.

Bawarczycy wciąż grają o to, by uniknąć pierwszego od 2012 roku sezonu bez trofeum. Z Harry'm Kane'em w ataku są w stanie napsuć krwi faworytom.

Mecze Realu z Bayernem to europejskie klasyki. Obie drużyny mierzyły się już 26 razy i zwykle były to spotkania wyrównane. Ostatnio rywalizowały ze sobą w półfinale w 2018 roku. Królewscy wygrali w Monachium 2:1, a później zremisowali przed własną publicznością i awansowali do finału, w którym pokonali Liverpool i sięgnęli po trzeci tytuł z rzędu.

To był dla zawodników z Madrytu wyjątkowy czas, a tęsknota za wielkimi zwycięstwami jest na Santiago Bernabeu bardzo wyczuwalna. Może głód sukcesu uda się zaspokoić już w tym sezonie.

Półfinały Ligi Mistrzów - terminarz

30 kwietnia i 8 maja