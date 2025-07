Polskie piłkarki chcą gonić europejską czołówkę. We wtorek mecz ze Szwecją

Polki nigdy wcześniej nie grały w wielkim turnieju, ale tremy po nich widać nie było. Przez ponad 50 minut dzielnie odpierały ataki Niemek, najbardziej utytułowanej drużyny Europy (ośmiokrotne mistrzynie kontynentu i jedne z głównych kandydatek do trofeum).

– Mimo porażki, możemy znaleźć w tym meczu sporo pozytywów. Na tym trzeba budować. Jasne, że oczekiwania czasami są inne, ale to było dla nas naprawdę trudne spotkanie, jeśli chodzi o konsekwencję w działaniach od pierwszej do ostatniej minuty, a przede wszystkim intensywność tego meczu, narzuconą przez nasze rywalki. To, jak szybko reagowałyśmy i adaptowałyśmy się do pewnych sytuacji, na pewno można ocenić pozytywnie – mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon.

Polska – Szwecja. Czy zagra kontuzjowana Paulina Dudek?

Jej dziewczyny pokazały charakter i zostawiły serce na boisku. Kluczowym momentem było przymusowe zejście Pauliny Dudek, która razem z 19-letnią Emilią Szymczak dowodziła polską obroną.

Dudek doznała urazu stopy i nie wyszła już na drugą połowę. Jest oszczędzana na mecz ze Szwedkami, czyli brązowymi medalistkami ostatniego mundialu, które Euro zaczęły od zwycięstwa 1:0 nad Dunkami.