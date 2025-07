Wimbledon. Iga Świątek poprawi wynik z ubiegłego roku, jest już w czwartej rundzie

– Nie miałam wcześniej dobrych wyników na trawie. Przyjechałam tutaj z odrobiną pewności, że przejdę kilka rund. Nigdy się nie spodziewałam, że pokonam Jelenę, ale zagrałam dziś swój najlepszy tenis – opowiadała Tauson.

Ze Świątek spotkała się dotąd tylko raz. W 2022 roku przegrała w Indian Wells, choć była w stanie urwać Polce seta – 7:6 (7-3), 2:6, 1:6.

Wimbledon. Kiedy gra Kamil Majchrzak?

Wcześniej, bo już w niedzielę o ćwierćfinał Wimbledonu powalczy Kamil Majchrzak. W samo południe zmierzy się z Karenem Chaczanowem.

Rosjanin to wicemistrz olimpijski z Tokio (2020), dwukrotnie grał w półfinałach turniejów wielkoszlemowych (US Open 2022 i Australian Open 2023). Polak przegrał z nim dotąd wszystkie trzy mecze. Czas, by poprawić ten bilans.

