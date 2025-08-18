Reklama

Iga Świątek zagra o tytuł w Cincinnati. Rywalkę zna doskonale

Po zwycięstwie 7:5, 6:3 nad Jeleną Rybakiną Iga Świątek po raz pierwszy awansowała do finału turnieju w Cincinnati. W nocy z poniedziałku na wtorek powalczy o tytuł z Jasmine Paolini.

Publikacja: 18.08.2025 04:55

Iga Świątek

Iga Świątek

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

To pierwszy od marca 2024 roku finał Igi na kortach twardych (wówczas w Indian Wells pokonała 6:4, 6:0 Marię Sakkari) i świetny prognostyk przed zbliżającym się US Open (24 sierpnia).

Rybakina w poprzedniej rundzie w Cincinnati wyeliminowała rakietę numer 1 Arynę Sabalenkę, a ze Świątek prowadziła w pierwszym secie już 5:3. Polka, będąc pod ścianą, wygrała jednak cztery gemy z rzędu. To napędziło ją do jeszcze lepszej gry, w drugim secie zwyciężyła 6:3 i zameldowała się w finale. Po raz pierwszy w karierze powalczy o tytuł w Cincinnati.

Bilans meczów Iga Świątek – Jasmine Paolini

– To był naprawdę trudny mecz. Na początku poziom był szalony. Grałyśmy tak szybko, że nie mogłyśmy dobiec do drugiej piłki. Jestem zadowolona z występu. Właściwie nie zmieniłabym niczego – opowiadała Iga, która odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo nad tenisistką z Kazachstanu.

Czytaj więcej

Tomasz Wiktorowski
Tenis
Tomasz Wiktorowski. Odnosił sukcesy z Igą Świątek, teraz ma pracować z Naomi Osaką

Polka może się pochwalić znakomitą serią. Dotarła do finałów trzech z czterech ostatnich turniejów. Teraz jej rywalką będzie Jasmine Paolini. Włoszka o polskich korzeniach wyeliminowała Rosjankę Weronikę Kudermietową – 6:3, 6:7 (2-7), 6:3.

Reklama
Reklama

Świątek ma z Paolini bilans idealny. Wygrała wszystkie pięć spotkań, w tym zeszłoroczny finał Roland Garros (6:2, 6:1). Ostatnio rywalizowały kilka tygodni temu w półfinale w Bad Homburg. Iga zwyciężyła wówczas 6:1, 6:3.

Co się musi stać, by Iga Świątek wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA?

Stawka pojedynku w Cincinnati będzie podwójna. W przypadku triumfu Świątek wróci na pozycję wiceliderki rankingu WTA. Mecz rozpocznie się nie przed północą polskiego czasu. Wcześniej, o 21.00 na kort wyjdą panowie: Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

Iga Świątek jest już pewna udziału w WTA Finals w Rijadzie (1-8 listopada)

Iga jest już pewna udziału w WTA Finals w Rijadzie (1-8 listopada). Dołączyła tym samym do Sabalenki, która start w turnieju kończącym sezon zagwarantowała sobie już w lipcu.

– To dla mnie zaszczyt. Jestem niesamowicie zmotywowana, żeby tam wrócić i dać z siebie wszystko – podkreśla Polka, mistrzyni WTA Finals 2023.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Osoby Iga Świątek

To pierwszy od marca 2024 roku finał Igi na kortach twardych (wówczas w Indian Wells pokonała 6:4, 6:0 Marię Sakkari) i świetny prognostyk przed zbliżającym się US Open (24 sierpnia).

Rybakina w poprzedniej rundzie w Cincinnati wyeliminowała rakietę numer 1 Arynę Sabalenkę, a ze Świątek prowadziła w pierwszym secie już 5:3. Polka, będąc pod ścianą, wygrała jednak cztery gemy z rzędu. To napędziło ją do jeszcze lepszej gry, w drugim secie zwyciężyła 6:3 i zameldowała się w finale. Po raz pierwszy w karierze powalczy o tytuł w Cincinnati.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Iga Świątek
Tenis
Iga Świątek żegna się z turniejem w Montrealu. Sensacja w czwartej rundzie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Iga Świątek
Tenis
Montreal. Iga Świątek kontynuuje zwycięski marsz, mecz z Naomi Osaką coraz bliżej
Udany powrót Igi Świątek po Wimbledonie. Zwycięstwo i pewny awans w Montrealu
Tenis
Udany powrót Igi Świątek po Wimbledonie. Zwycięstwo i pewny awans w Montrealu
Tomasz Wiktorowski
Tenis
Tomasz Wiktorowski. Odnosił sukcesy z Igą Świątek, teraz ma pracować z Naomi Osaką
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Iga Świątek
Tenis
Iga Świątek za oceanem. Ruszają przygotowania do US Open
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie