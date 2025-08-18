Iga Świątek zagra o tytuł w Cincinnati. Rywalkę zna doskonale

To pierwszy od marca 2024 roku finał Igi na kortach twardych (wówczas w Indian Wells pokonała 6:4, 6:0 Marię Sakkari) i świetny prognostyk przed zbliżającym się US Open (24 sierpnia).

Rybakina w poprzedniej rundzie w Cincinnati wyeliminowała rakietę numer 1 Arynę Sabalenkę, a ze Świątek prowadziła w pierwszym secie już 5:3. Polka, będąc pod ścianą, wygrała jednak cztery gemy z rzędu. To napędziło ją do jeszcze lepszej gry, w drugim secie zwyciężyła 6:3 i zameldowała się w finale. Po raz pierwszy w karierze powalczy o tytuł w Cincinnati.

Bilans meczów Iga Świątek – Jasmine Paolini

– To był naprawdę trudny mecz. Na początku poziom był szalony. Grałyśmy tak szybko, że nie mogłyśmy dobiec do drugiej piłki. Jestem zadowolona z występu. Właściwie nie zmieniłabym niczego – opowiadała Iga, która odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo nad tenisistką z Kazachstanu.

Polka może się pochwalić znakomitą serią. Dotarła do finałów trzech z czterech ostatnich turniejów. Teraz jej rywalką będzie Jasmine Paolini. Włoszka o polskich korzeniach wyeliminowała Rosjankę Weronikę Kudermietową – 6:3, 6:7 (2-7), 6:3.