Już przeszły do historii. Nigdy wcześniej nasza kobieca reprezentacja nie awansowała na mistrzostwa świata ani Europy. Polki nie zamierzają jednak spoczywać na laurach, sam awans im nie wystarcza i w Szwajcarii chcą postarać się o niespodziankę.

Reklama

– Na każdy mecz mamy plan. Pamiętajmy, że do tego turnieju przygotowujemy się od dwóch lat, bo gra na nim była naszym celem od samego początku – mówi selekcjonerka Nina Patalon, a Emilia Szymczak dodaje: – Nie boimy się żadnej drużyny. Nieważne, czy to są Niemcy, Dania, czy Szwecja. Będziemy na każde spotkanie przygotowane. To rywalki powinny się nas obawiać.

Euro kobiet. Kim jest Emilia Szymczak?

Szymczak ma 19 lat i uważana jest za jeden z największych talentów w Europie. W polskiej Ekstralidze zadebiutowała już po 15. urodzinach. W 2023 roku trafiła do rezerw Barcelony, ale kwestią czasu jest, kiedy dołączy do pierwszej drużyny i zagra razem z Ewą Pajor.

Jej starsza koleżanka już w pierwszym sezonie w katalońskich barwach została królową strzelczyń i pobiła rekord w liczbie bramek. We wszystkich rozgrywkach uzbierała ich 43. Nie wygrała wprawdzie Ligi Mistrzyń, ale sięgnęła po tytuł i krajowy puchar w Hiszpanii.