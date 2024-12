Sukces kobiecej reprezentacji, porażka męskiej. Rok 2024 w polskim futbolu

Czytaj więcej Piłka nożna O nich mówił świat. Piłkarze, do których należał rok 2024 Zdobywca Złotej Piłki Rodri, najlepszy piłkarz według FIFA Vinicius Junior, młode gwiazdy reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal i Nico Williams oraz lider Anglików Jude Bellingham. Wybraliśmy pięciu zawodników, którzy w mijającym roku odnieśli największy sukces.

Legia i Jagiellonia rozgrywki Ligi Konferencji zaczęły znakomicie, gorszy był ich finał, ale wypracowana zaliczka wystarczyła na to, by pozostać w rywalizacji. Pierwsi zakwalifikowali się bezpośrednio do 1/8 finału, drudzy powalczą w lutym w barażach z serbską Backą Topolą, którą Legia pokonała w fazie ligowej 3:0. Jest więc spora szansa, że będziemy dłużej oglądać dwa polskie zespoły, które pracują dla całej naszej piłki, zbierając punkty do krajowego rankingu.

Święto w Białymstoku. Jagiellonia pierwszy raz mistrzem Polski

W Białymstoku doczekali się w końcu mistrzostwa, a 32-letni Adrian Siemieniec został najmłodszym trenerem po drugiej wojnie światowej, który sięgnął po tytuł. I to zaledwie kilka miesięcy po uzyskaniu licencji UEFA Pro.

Jeszcze półtora roku temu Jagiellonia walczyła o utrzymanie, a dziś wciąż zajmuje miejsce na podium Ekstraklasy i ma szansę na obronę tytułu.

- Ten rok w polskiej piłce należał do nas. Mistrzostwo, półfinał i teraz ćwierćfinał Pucharu Polski, awans do fazy play-off Ligi Konferencji. Klub znajduje się obecnie na innym poziomie ekonomicznym, a piłkarze zbudowali sobie markę - mówi Siemieniec.