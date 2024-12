Żegluga bez celu. Michał Probierz przegranym roku w polskiej piłce

Czytaj więcej Sport Ekstraklasa: Liga rośnie na trybunach Średnia frekwencja na meczach Ekstraklasy przez dziesięć lat wzrosła o połowę – do 12 575 kibiców. Lider, Lech Poznań, jest już bliski 30 tys. widzów na mecz.

Szanując prawo do przeglądu kadr mogliśmy pytać, czy leci z nami pilot, bo casting przeszli tylko Kacper Urbański oraz rezerwowy bramkarz Marcin Bułka. Drażniły też narracja narzucana przez Probierza, który po kolejnych niepowodzeniach niestrudzenie opowiadał o budowaniu drużyny i tym, że Polacy chcą grać w piłkę, choć wciąż nie widzieliśmy tego na boisku.

Niekwestionowane zwycięstwo odniósł w tym roku jedynie w Zurychu, podczas losowanie eliminacji mundialu, podczas których zmierzymy się z Finlandią, Litwą, Maltą i Hiszpanią lub Holandią.

Droga do gwarantującego baraże drugiego miejsca wydaje się niemniej prosta niż sukces w grupie z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi, gdy pisaliśmy, że to doskonała okazja do eksperymentów oraz przebudowy drużyny. Tym razem dyskusję o eliminacyjnych rywalach naszej reprezentacji właściwie zamknął dziennikarz Michał Trela, który sięgnął do klasyków.

„W tej kwestii wypowiedział się już kiedyś Seneka: "Dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu płynie, żaden wiatr nie jest korzystny" - napisał po losowaniu i trudno się z nim nie zgodzić.