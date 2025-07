Postawiła siebie na pierwszym miejscu. Amanda Anisimova – rywalka Igi Świątek w finale Wimbledonu

Talentu nigdy jej nie brakowało. Już w 2019 roku, jeszcze przed 18. urodzinami, dotarła do półfinału Roland Garros, pokonując broniącą tytułu Simonę Halep. Wydawało się, że kolejne sukcesy będą kwestią czasu, ale pojawiły się problemy zdrowotne, a jeszcze większym ciosem była śmierć ojca, który pełnił też rolę jej trenera.

Rodzice Anisimovej wyemigrowali z Rosji do Stanów Zjednoczonych kilka lat przed jej narodzinami, by zapewnić lepszy życiowy start drugiej z córek. To właśnie chodząc na treningi starszej siostry, Amanda zakochała się w tenisie. Jej idolkami z dzieciństwa były Serena Williams i Maria Szarapowa. Na oficjalnej stronie WTA można przeczytać, że lubi muzykę, bieganie, jazdę skuterem wodnym i plażowanie.

Iga Świątek – Amanda Anisimova. Gdzie obejrzeć finał Wimbledonu?

– Kiedy zrobiłam sobie przerwę, wiele osób mówiło mi, że nigdy więcej nie dotrę na szczyt. Trudno było to przełknąć, bo naprawdę chciałam wrócić, a nawet wygrać kiedyś turniej wielkoszlemowy. Wyjątkowa była już sama możliwość udowodnienia, że da się ponownie wejść tak wysoko, jeśli stawia się siebie na pierwszym miejscu – opowiada Anisimova.

Z Igą są rówieśniczkami. W seniorskiej karierze jeszcze ze sobą nie grały, w juniorskiej zmierzyły się tylko raz. W 2016 roku Świątek zwyciężyła 6:4, 6:2 na kortach ziemnych w finale juniorskiego Pucharu Federacji.

– Pamiętam, że wielu trenerów mówiło, że Iga kiedyś będzie wielką gwiazdą. Mieli rację. Jest niesamowitą zawodniczką. Była dla mnie inspiracją – przyznaje Anisimova. – Mam nadzieję, że w sobotę uda mi się pokazać tenis na wysokim poziomie. Po prostu wyjdę na kort i będę się cieszyć każdą chwilą, starając się nie myśleć o tym, jaka jest stawka.