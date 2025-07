Wimbledon. Iga Świątek już w ćwierćfinale, teraz na jej drodze Ludmiła Samsonowa

Kim jest Ludmiła Samsonowa – kolejna rywalka Igi Świątek

O półfinał Iga powalczy z Ludmiłą Samsonową, która pokonała 7:5, 7:5 Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro. 26-letnia Rosjanka to 19. rakieta świata, ale do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego dostała się po raz pierwszy. Iga ma z nią perfekcyjny bilans: cztery mecze, cztery zwycięstwa – ostatnie podczas ubiegłorocznego US Open (6:4, 6:1).

Z czołowej dziesiątki rankingu WTA oprócz Polki pozostały w Wimbledonie już tylko Rosjanka Mirra Andriejewa (7.) i Białorusinka Aryna Sabalenka (1.). Z tą pierwszą Świątek może się zmierzyć na londyńskiej trawie w półfinale, z drugą – w finale. Ale najpierw musi pokonać Samsonową, która w Londynie nie straciła jeszcze seta.