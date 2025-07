Huragan Iga. Świątek po raz pierwszy w półfinale Wimbledonu, w czwartek zagra z mistrzynią olimpijską

Zaczęła go z rozmachem, od prowadzenia 3:0, ale Samsonowa nie odpuszczała. Dwa zwycięskie gemy dały jej nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. Rosjanka wróciła do gry, później doprowadziła do stanu 4:4 i wywierała na Idze presję.

To była jednak odroczona egzekucja. Świątek z zimną krwią dokończyła zadanie, wygrała 7:5 i odniosła piąty triumf nad Samsonową. Doczekała się pierwszego w karierze półfinału, korzyści rankingowe i finansowe też będą znaczne, a przecież może być jeszcze lepiej.

Wimbledon. Z kim Iga Świątek zagra w półfinale?

Londyński sen trwa i oby trwał do soboty. Najpierw trzeba jednak wygrać zaplanowany na czwartek półfinał. Tym razem przerwy już nie będzie, Iga musi grać dzień po dniu, ale jej rywalka jest w takiej samej sytuacji.

Będzie nią Belinda Bencić. 28-letnia Szwajcarka pokonała po bardzo wyrównanym pojedynku nastoletnią Rosjankę Mirrę Andriejewą 7:6 (7-3), 7:6 (7-2).

Bencic to mistrzyni olimpijska z Tokio (2020). Niedawno wróciła na korty po tym, jak w kwietniu ubiegłego roku urodziła córkę. Dołączyła więc do grona tenisowych mam, które z powodzeniem kontynuują karierę. Szwajcarka nie kryje zaskoczenia, że dobre wyniki przyszły tak szybko. Dla niej, podobnie jak dla Świątek, półfinał to najlepsze osiągnięcie w Wimbledonie.