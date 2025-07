Iga Świątek pisze historię. W sobotę zagra w wielkim finale Wimbledonu

Po lodowisku jako zawodowiec jeździł nie tylko Ivan, ale Marcel Niederer, który dorobił się na eksporcie kawy do Rosji. To ważna postać w karierze Bencic, bo był jej pierwszym sponsorem, a później menedżerem. Kiedy 6-letnia Belinda zaczęła przejawiać smykałę do tenisa, jego pieniądze pomogły jej w karierze. Niederer finansował szkolenie oraz udział w turniejach, żeby Ivan mógł rzucić pracę i jeździć z córką po Europie. To tata dał córce rakietę do ręki, ale wkrótce przekazał jej tenisowe kształcenie w ręce Melanie Molitor, czyli matce Martiny Hingis.

Taka szkoła przyniosła efekty, Bencic już w 2015 roku wygrała turnieje w Eastbourne i Toronto. Minęło kilka miesięcy i jako 18-latka w czwartej rundzie Australian Open musiała uznać wyższość Marii Szarapowej, czyli gwiazdy, z którą dekadę wcześniej zrobiła sobie zdjęcie. Kwitła, była już nawet siódma na świecie, ale karierę w 2017 roku na pięć miesięcy wyhamowała jej kontuzja nadgarstka.

Potrzebowała dwóch lat, żeby się odbudować, aż WTA przyznała jej nagrodę za „powrót roku”. To był 2019 rok, jej kariera sięgnęła szczytu dwa lata później. Bencic spełniła marzenie Świątek, zdobywając złoto (singiel) i srebro (debel) podczas upalnych igrzysk olimpijskich w Tokio. – Jeśli zakończę karierę bez wygrania żadnego kolejnego meczu, wciąż będę szczęśliwa – mówiła. Od momentu, gdy tenis wrócił na igrzyska (1988), w dwóch finałach podczas jednej edycji grały tylko Serena i Venus Williams, Andy Murray oraz Nicolas Massu.

Zaszła w ciążę jako 15. zawodniczka świata i to rejony, w które niebawem wróci. – Tenis kiedyś był dla mnie jedynym życiem, po nieudanym treningu potrafiłam myśleć przez cały dzień. Teraz to raczej praca, choć wciąż ważna. Mogę przegrać bez poczucia: „O Boże, to koniec” – mówiła wiosną. Dziś dodaje: – Jestem dumna. Nigdy wcześniej tego nie mówiłam, ale od pewnego czasu sobie na to pozwalam.

Iga Świątek zagra w finale Wimbledonu. Dobrze jej w zielonym

Bencic z Londynu wróci dumna, choć pewnie półfinału nie doceni od razu. Szwajcarka kontakt z Polką miała tylko przez moment. Nie wykorzystała szansy na przełamanie na początku drugiego seta, więc gema w roli returnującej wygrała Świątek. Minęło kilka minut i znów było 3:0. Nasza tenisistka pokazywała tenis ułożony, skuteczny. Widzieliśmy, że w graniu na trawie nie jest już zielona.