Kiedy UEFA powiększyła liczbę uczestników mistrzostw Europy z 16 do 24 zespołów zgodnie uznaliśmy, że nadchodzi epoka, w której nasza kadra dostanie abonament na grę w turnieju. Wyjazd do Niemiec na imprezę z udziałem drużyn reprezentujących niemal co drugie państwo kontynentu do ostatniej chwili — rzuty karne podczas meczu Polska — Walia faktycznie były finałowym akcentem eliminacji — stał jednak pod znakiem zapytania.

To była wyboista ścieżka, choć wcześniej widzieliśmy przecież w tych eliminacjach autostradę i okazję do odmłodzenia, a może wręcz radykalnej przebudowy prezentującej podczas mundialu w Katarze archaiczny futbol drużyny. Polacy wygrali jednak w grupie eliminacyjnej trzy z dziesięciu meczów. Porażkami kończyliśmy wyjazdy do Pragi (1:3), Kiszyniowa (2:3) oraz Tirany (0:2), a punkt na PGE Narodowym zdobyła Mołdawia (1:1). Zajęliśmy trzecie miejsce, choć awans miał być formalnością.

Zwycięstwo w barażowym spotkaniu z Estonią (5:1) było łykiem optymizmu, ale mecz z Walią (0:0, k. 5:4) okazał się trafnym podsumowaniem eliminacji, w których nasi piłkarze przeżyli drogę krzyżową. Noty za styl są w futbolu ważne, bo dają perspektywę na przyszłość, lecz tym razem Probierza, który drużynę narodową przejął w biegu, mieliśmy rozliczyć wyłącznie za skuteczność.

Spodziewaliśmy się spotkania, gdzie niewiele będzie piłki w piłce, ale raczej nie tego, że Polacy przez 120 minut nie oddadzą na bramkę rywali celnego strzału. To był wieczór uczciwej pracy, podczas którego obie drużyny schowały się za podwójną gardą i nikt nie chciał zagrać va banque. Trudno w takich okolicznościach o nokaut, doczekaliśmy się więc rozstrzygnięcia na punkty. Probierz słusznie pochwalił podopiecznych przede wszystkim za charakter. Awans jest nagrodą za to, że nasi piłkarze — zamiast husarskich skrzydeł - założyli stroje robocze.