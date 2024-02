Losowanie Ligi Narodów. Będą szlagiery! Polacy poznali rywali

Nasza reprezentacja przed losowaniem — dzięki trzeciemu miejscu w grupie poprzedniej edycji rozgrywek — znalazła się w trzecim koszyku ze Szwajcarami, Niemcami oraz Francuzami. Kulki z nazwami drużyn najwyższej dywizji wyciągał podczas ceremonii w Paryżu Hiszpan Juan Mata, którego zespół broni tytułu, i to jego dłoniom Polacy zawdzięczają taki zestaw rywali.

Reklama

Chorwaci są trzecią drużyną ostatniego mundialu, lecz w pierwszym koszyku byli także Włosi, Holendrzy oraz Hiszpanie. Portugalia rok temu w Katarze dotarła do ćwierćfinału. Szkoci w eliminacjach Euro 2024 wyprzedzili Norwegów i są drużyną, która się rozwija, bo poprzednie mistrzostwa Europy zakończyli na fazie grupowej, a na mundialu nie grali od 1998 roku.

Liga Narodów 2024/25 Grupy Dywizji A Grupa A: Chorwacja, Portugalia, Polska, Szkocja

Grupa B: Włochy, Belgia, Francja, Izrael

Grupa C: Holandia, Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina

Grupa D: Hiszpania, Dania, Szwajcaria, Serbia

Kiedy zagrają Polacy? Terminarz i format Ligi Narodów

Rywalizację w najwyższej dywizji rozpocznie szesnaście drużyn podzielonych na cztery grupy. Dwie najlepsze z każdej awansują do ćwierćfinałów, gdzie zagrają mecz i rewanż. To nowość, bo wcześniej Ligę Narodów rozstrzygał turniej Final Four. Zmian jest więcej. Trzeci zespół zmierzy się bowiem w barażu o utrzymanie z drugą drużyną niższej dywizji. Czwartą drużynę z każdej grupy czeka spadek.