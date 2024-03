Napisać, że widzieliśmy widowisko niezbyt porywające, to mało. Nikt nie chciał zagrać va banque, piłkarze kroczyli ścieżką ostrożności, a kibiców bolały zęby — od zaciskania z nerwów i zgrzytania na widok gry. To był mecz, podczas którego wszystkie drogi prowadziły do dogrywki. Trudno, aby było inaczej, skoro w ciągu 95 minut grania w piłkę nożną nie zobaczyliśmy celnego strzału.

Kiedy Polacy i Walijczycy zaczynali kolejne pół godziny walki o wyjazd na niemiecki turniej wiedzieliśmy już, że awans do Euro 2024 w dwóch pozostałych spotkaniach barażowych wywalczyli Gruzini oraz Ukraińcy. Mecz w Cardiff miał więc wyłonić ostatniego, 24. finalistę turnieju - najwyraźniej nie tylko chronologicznie, ale również pod względem jakości gry.

Polacy w Wielki Wtorek zapewnili kibicom drogę krzyżową, którą zwieńczyły rzuty karne. Trafiali kolejno Robert Lewandowski, Ben Davies, Sebastian Szymański, Kieffer Moore (od poprzeczki), Przemysław Frankowski, Harry Wilson, Nikola Zalewski, Neco Williams, Krzysztof Piątek, aż wreszcie przy ostatnim strzale Wojciech Szczęsny obronił strzał Daniela Jamesa.

Walia — Polska o Euro 2024. Więcej zapasów niż piłki

To był wieczór ciężkiej pracy. Niełatwo było czerpać przyjemność z oglądania meczu, choć uczestników za wysiłek wypada docenić. Polacy wyszli na boisko bez strachu, ale i bez husarskich skrzydeł. Najważniejszymi hasłami, które Probierz powtarzał zapewne swoim podopiecznym w szatni przed oraz w trakcie meczu były „ostrożność„ „koncentracja” oraz ”asekuracja".