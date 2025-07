– W pierwszej chwili pomyślałem, że to odcinanie kuponów. Ale potem spojrzałem na to zupełnie inaczej: ktoś, kto ma tyle kasy, mógł złapać motywację, by przyjść do nieoczywistej drużyny – mówił Borek w Kanale Sportowym.

Opcja bezpieczna. Adam Nawałka lub Jan Urban

Niewykluczone, że uwielbiający mylić tropy Kulesza znów wszystkich zaskoczy, ale nie brak też głosów, że wybierze w końcu opcję bezpieczną i postawi na Adama Nawałkę lub Jana Urbana.

Zachowanie prezesa mnoży spekulacje, a czas leci. Kulesza już wcześniej zapowiedział, że nowego selekcjonera poznamy najpóźniej do połowy lipca, czyli jeszcze przed startem sezonu polskiej Ekstraklasy (18 lipca). Debiutować na ławce następca Probierza będzie 4 września, w wyjazdowym meczu eliminacji mundialu z Holandią.