Gwiazdor Liverpoolu zginął w wypadku samochodowym. Niedawno wziął ślub

Minuta ciszy przed meczem Portugalia – Hiszpania

„Straciliśmy dwóch mistrzów. Odejście Diogo i Andre Silvy to niepowetowana strata dla portugalskiego futbolu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia czcić ich dziedzictwo” – napisał portugalski związek piłkarski. „Diogo był kimś więcej niż tylko fantastycznym zawodnikiem, mającym na koncie prawie 50 występów w reprezentacji. Był też niezwykłą osobą, szanowaną przez wszystkich kolegów z drużyny i przeciwników. Emanował z niego zaraźliwy entuzjazm”.

Portugalska federacja zwróciła się do UEFA z prośbą o uczczenie pamięci obydwu piłkarzy minutą ciszy przed czwartkowym meczem Portugalia – Hiszpania podczas mistrzostw Europy kobiet.

UEFA ogłosiła w komunikacie, że wszystkie czwartkowe i piątkowe mecze na tym turnieju zostaną poprzedzone minutą ciszy dla uczczenia Diogo Joty oraz André Silvy.

Do śmierci Diogo Joty odniósł się Cristiano Ronaldo, kapitan reprezentacji Portugalii. „To nie ma sensu. Dopiero co byliśmy razem w drużynie narodowej, dopiero co się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom przesyłam kondolencje i życzę im całej siły na świecie. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i André. Wszyscy będziemy za wami tęsknić” - napisał w serwisie X.