Polska - Estonia. Czy po takim zwycięstwie można się cieszyć

Jeśli na tle rywala takiej klasy, jak Estonia, można wyciągać wnioski, to czwartkowy mecz potwierdził, że pomysły Michała Probierza zdają egzamin. Czołowym zawodnikiem drużyny był chociażby Jakub Piotrowski, którego Jakub Moder wybrał nawet najlepszym piłkarzem meczu. - Pojawiają się komentarze, że to defensywny pomocnik, ale on po raz kolejny udowodnił, że jest „ósemką” albo „dziesiątką” - mówi sam selekcjoner.

Liderami ataku byli gracze obdarzeni największym talentem: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski. Ten drugi już podczas listopadowego zgrupowania był jednym z niewielu piłkarzy, który zbierał pochwały. - Robił, co chciał z obroną Estończyków, fizycznie też dobrze wyglądał. Zagrał kapitalne spotkanie, daje reprezentacji naprawdę dużo — chwali go Zieliński.

Wielu kadrowiczów po spotkaniu się uśmiechało: niektórzy łagodnie, inni całkiem szeroko. To był mecz, jakiego reprezentacja potrzebowała, bo takie zwycięstwa zawsze budują pewność siebie, której brakowało. - Zagraliśmy fajnie jako drużyna - potwierdza Zieliński. - To była całkowita kontrola z naszej strony - mówi Adam Buksa. - Mogę podsumować ten mecz krótko: „pełna dominacja” - dodaje Piotrowski.

Polska — Estonia. Zwycięstwo nagrodą za stabilizację

- Pokazywaliśmy od początku dobry styl. Potrafiliśmy utrzymać się przy piłce. Cieszę się, że nie atakujemy już tylko dośrodkowaniami. Zaczęliśmy płynnie grać akcje przez środek, a jednego z goli strzeliliśmy po uderzeniu z dystansu. Tych tym razem było bardzo dużo - wymienia selekcjoner. Nasi piłkarze oddali na bramkę Estończyków 26 strzałów i 10 z nich było celnych.

Probierz zapowiedział, że wykorzysta to, co jego drużyna wypracowała jesienią. Selekcjoner faktycznie postawił na stabilizację, bo w porównaniu do meczu z Czechami (1:1) w podstawowym składzie zmieniło się tylko dwóch zawodników. Dołączyli do niego Zieliński oraz Paweł Dawidowicz, których w listopadzie zabrakło wśród powołanych z powodu kontuzji. Teraz pod znakiem zapytania stoi przede wszystkim zdrowie Przemysława Frankowskiego, który w czwartek boisko opuścił w przerwie.