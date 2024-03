Sytuacja Frankowskiego i Casha zaburza dobry humor selekcjonera, który - powołując zawodników na mecze barażowe - cieszył się komfortem, jakiego trenerzy reprezentacji Polski dawno nie mieli. Żaden z kandydatów do podstawowego składu nie narzekał na uraz, a do zdrowia przed spotkaniem z Estonią wrócił Paweł Dawidowicz, który miał problemy po ostatnim występie ligowym.

Baraże o Euro 2024. Polscy piłkarze poznali finałowego rywala Drużyna Michała Probierza poleci w przyszłym tygodniu do Cardiff, by zagrać o awans z Walią, która pokonała Finlandię 4:1. Finał baraży we wtorek.

Polska - Estonia. Dlaczego Wojciech Szczęsny się nie cieszył

Polacy mieli po meczu powody do zadowolenia, ale jeden się nie cieszył. Kiedy kadrowicze gratulowali sobie zwycięstwa i przybijali „piątki” z rywalami, Wojciech Szczęsny zszedł z boiska. - Rozumiem go. To była normalna, sportowa reakcja - tłumaczy swojego podopiecznego Probierz.



Polacy, dzięki pokonaniu Estończyków, awansowali do finału fazy play-off o promocję do finałów mistrzostw Europy. Teraz naszą reprezentację czeka rywal ze znacznie wyższej półki. Podopieczni Michała Probierza we wtorek zagrają z Walią w Cardiff, która w czwartek wygrała z Finlandią 4:1. Początek spotkania o 20.45.