Obecnym prezesem PZPN jest Cezary Kulesza, który został wybrany 18 sierpnia 2021 r. Kulesza, który otrzymał wówczas 92 ze 115 możliwych głosów pokonał Marka Koźmińskiego, wiceprezesa PZPN.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN w Warszawie Foto: PAP/Leszek Szymański

W 2021 r. o stanowisko szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej ubiegały się dwie osoby, podobnie było w 2016 r., gdy ubiegający się o reelekcję Zbigniew Boniek zwyciężył w pierwszej turze i pokonał biznesmena Janusza Wojciechowskiego 99 do 16. Boniek (były reprezentant Polski i selekcjoner) został prezesem w 2012 r., zapewniając sobie zwycięstwo w drugiej turze. Wówczas o stanowisko szefa związku ubiegało się pięć osób, wśród nich także Stefan Antkowiak (prezes Wielkopolskiego ZPN, wiceprezes PZPN), , Roman Kosecki (były piłkarz, poseł Platformy Obywatelskiej), Zdzisław Kręcina (były sekretarz PZPN) i Edward Potok (prezes Łódzkiego ZPN, członek zarządu PZPN).

W poniedziałek Cezary Kulesza nie miał rywali i został wybrany na swą drugą kadencję w pierwszym głosowaniu. Za tym, by Kulesza pozostał na stanowisku zagłosowało 98 osób, przeciw było 7, a 11 wstrzymało się od głosu. W sumie głos oddało 116 ze 118 delegatów.

Porażka Cezarego Kuleszy ws. wyborów wiceprezesów PZPN

Cezary Kulesza zgłosił trzech kandydatów na wiceprezesów PZPN. Byli to Henryk Kula, Maciej Mateńko oraz Mieczysław Golba, dotychczasowi wiceprezesi. Cała trójka przepadła w pierwszym głosowaniu. - To trudna chwila, nie tylko dla mnie - powiedział prezes, gdy po raz pierwszy ogłoszono wyniki ws. wiceprezesów. - Ci panowie pracowali ze mną cztery lata, oceniam tę pracę bardzo dobrze - dodał, po czym ponownie zgłosił te same trzy nazwiska. W drugiej serii głosowań delegaci znów odrzucili proponowaną przez niego trójkę.