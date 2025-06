A jeśli na Białoruś trafiłaby Polska? – Na te pytania musi odpowiedzieć prezes PZPN – mówi Grzegorz Morkis. – Ze swojej strony mogę przypomnieć, że w poprzednim sezonie światowa federacja BSWW zapytała nas, czy zagramy z Białorusią, jeśli wylosujemy ją w eliminacjach do mistrzostw świata w beach soccerze. W odpowiedzi poprosiliśmy o przygotowanie koszyków do losowania tak, aby do takiej sytuacji nie doszło – dodaje.

Czy możliwy jest bojkot? Gdy będziemy wiedzieć, w jakim kierunku to zmierza, wtedy podejmiemy kroki Andrij Szewczenko, prezes UAF

– Hipotetycznie, jeżeli reprezentacja Białorusi będzie grała w Słowenii, a my nie będziemy chcieli z nimi grać, to powinniśmy grać w jednym z krajów bałtyckich, co dla większości kibiców z Polski będzie dobrym rozwiązaniem – zauważa szef futsalu w PZPN.

Losowanie turnieju zaplanowane jest na 24 października 2025 roku w Kownie. Mistrzostwa Europy w futsalu 2026 mają się odbyć między 20 stycznia a 7 lutego 2026 r.